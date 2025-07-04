Россия впервые атаковала Кривой Рог КАБами: известно о серьезных попаданиях

Сегодня, 4 июля, Кривой Рог на Днепропетровщине потерпел удар со стороны россиян — на этот раз нападение совершили ударные беспилотные аппараты. Об этом в своем Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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"Враг нанес удар дронами по городу. В результате атаки возник пожар. Детали уточняются", — сказал он.

По предварительным данным, которые обнародовал Лысак, в результате обстрела двое мужчин получили ранения. На месте происшествия до сих пор загораются пожары.

Операторы мониторинга также указали, что вооруженные силы РФ использовали комплексы авиационного бомбомета (КАБ), что, вероятно, стало впервые с начала полномасштабного вторжения. После серии взрывов в Кривом Роге возникли перебои с электроснабжением.

Напомним, город давно попадает под обстрелы России. Как правило, силами врага применяются баллистические и крылатые ракеты, а также дроны-камикадзе. Самый разрушительный удар был зафиксирован 6 декабря, когда ракетная атака поразила административное помещение, шесть многоэтажек и пять частных домов. Тогда погибли три человека, еще 17 получили ранения — проводились сложные аварийно-спасательные работы.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что в ночь на 4 июля Россия совершила одну из самых масштабных атак по Украине с использованием беспилотников Shahed, установив новый антирекорд по количеству запущенных дронов-камикадзе. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. В общей сложности противник задействовал около 550 воздушных объектов, среди которых более 330 — это ударные дроны типа "Шахед". Такое количество беспилотников Россия еще никогда не использовала в рамках одной воздушной атаки.