logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия впервые атаковала Кривой Рог КАБами: известно о серьезных попаданиях
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия впервые атаковала Кривой Рог КАБами: известно о серьезных попаданиях

В результате вражеского удара, по предварительным данным, пострадали двое мужчин

4 июля 2025, 12:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Сегодня, 4 июля, Кривой Рог на Днепропетровщине потерпел удар со стороны россиян — на этот раз нападение совершили ударные беспилотные аппараты. Об этом в своем Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Россия впервые атаковала Кривой Рог КАБами: известно о серьезных попаданиях

Фото: из открытых источников

"Враг нанес удар дронами по городу. В результате атаки возник пожар. Детали уточняются", — сказал он.

По предварительным данным, которые обнародовал Лысак, в результате обстрела двое мужчин получили ранения. На месте происшествия до сих пор загораются пожары.

Операторы мониторинга также указали, что вооруженные силы РФ использовали комплексы авиационного бомбомета (КАБ), что, вероятно, стало впервые с начала полномасштабного вторжения. После серии взрывов в Кривом Роге возникли перебои с электроснабжением.

Напомним, город давно попадает под обстрелы России. Как правило, силами врага применяются баллистические и крылатые ракеты, а также дроны-камикадзе. Самый разрушительный удар был зафиксирован 6 декабря, когда ракетная атака поразила административное помещение, шесть многоэтажек и пять частных домов. Тогда погибли три человека, еще 17 получили ранения — проводились сложные аварийно-спасательные работы.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что в ночь на 4 июля Россия совершила одну из самых масштабных атак по Украине с использованием беспилотников Shahed, установив новый антирекорд по количеству запущенных дронов-камикадзе. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. В общей сложности противник задействовал около 550 воздушных объектов, среди которых более 330 — это ударные дроны типа "Шахед". Такое количество беспилотников Россия еще никогда не использовала в рамках одной воздушной атаки.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости