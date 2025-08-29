Россия возмущена Виткоффом: передает Трампу не ту информацию

Как пишет Politico, встреча Дональда Трампа и Владимира Путина могла стать серьезным дипломатическим достижением для спецпредставителя Белого дома Стива Виткоффа. Однако обещанные переговоры между Путиным и Владимиром Зеленским так и не состоялись, тема прекращения огня исчезла с повестки дня, а команда Трампа не предложила понятного плана действий.

Виткоффа обвиняют в непрофессионализме

Источники в США, Украине и Европе частично связывают этот провал именно с Виткоффом. По их словам, он избегает консультаций с экспертами и союзниками, поэтому нередко выглядит неподготовленным. Кроме того, Виткофф смотрит на войну в Украине сквозь призму своей бизнес-карьеры в сфере недвижимости, воспринимая ее как "земельный спор".

"Его неопытность очевидна. Президент к нему прислушивается, но возникла неразбериха в том, что именно было сказано и согласовано", — цитирует издание одного из собеседников.

Еще один американский чиновник добавил: "У Виткоффа нет последовательности. Он приезжает к Путину, наговаривает разного, ничего никому не объясняет и просто исчезает. В результате никто не понимает, что произошло на самом деле".

В Кремле также выражают разочарование. Несмотря на то, что там ценят сам факт, что Трамп присылает своего близкого соратника, россиян беспокоит его неспособность правильно передать Трампу послание путина и его красные линии.

В частности, после визита в Москву Виткофф был убежден, что Россия согласилась на значительные территориальные уступки, а после переговоров на Аляске он заявил, что кремль не возражает против предоставления Украине гарантий безопасности по образцу статьи 5 Устава НАТО. На самом же деле, как пишет Politico, россия озвучивала совсем другие условия.

Таким образом, непрофессионализм спецпосланника Трампа создает дополнительную неопределенность в переговорах, оставляя как Вашингтон, так и Москву в состоянии недоразумения.

