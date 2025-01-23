Россия во Второй мировой войне потеряла около 60 миллионов жизней. Об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social. На самом деле это заявление не соответствует исторической действительности, отмечают в Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности.

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Там подчеркивают, что отождествлять Россию с СССР – некорректно. А общие потери СССР – не 60 млн, а почти вдвое меньше: большинство историков оперируют цифрами около 27 млн человек.

Украинцы внесли чрезвычайно весомый вклад в победу над нацизмом:

• 6 млн украинцев воевали против нацизма в составе красной армии;

• 100 тысяч – в рядах УПА;

• еще около 250 тысяч – в составе других государств. В частности, 80 тысяч – в рядах армии США.

Также украинцы несли на себе непропорционально большое бремя войны: потери России во Второй мировой оценивают в 14 млн человек, потери Украины – по разным оценкам, достигают 8-10 млн человек.

Признанием вклада украинцев в победу над нацизмом стало включение Украины в состав государств-основательниц ООН.

"Современная Россия пытается присвоить себе вклад украинцев и других народов, преувеличивая собственные достижения и жертвы. К сожалению, часто этому стремлению подыгрывают разные западные политики и медиа", – отмечают в Центре.





Напомним, портал "Комментарии" писал, что пропагандистские помойки Кремля со ссылкой на российских аналитиков распространяют информацию, что якобы президент Франции Эммануэль Макрон хочет оккупировать часть Украины с помощью французских миротворцев. Об этом сообщает Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности.

На самом деле, подобная псевдоаналитика направлена на дискредитацию Запада, продвижение нарратива об Украине как "несостоятельное и обреченное на распад государство" и оправдание российской агрессии. Также кремль заинтересован в продвижении месседжа о том, что европейские государства якобы "стремятся захватывать чужие территории", равно как это делает РФ.