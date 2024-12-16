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Россия в отчаянии от стойкости украинцев: в Кремле прибегают к радикальным шагам

Украинцы разрушают главный кремлевский миф: к чему прибегают на оккупированных территориях

сегодня, 15:57
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Кречмаровская Наталия

Россияне на оккупированных территориях пытаются решить серьезную для них проблему — попавшие в оккупацию украинцы не спешат брать паспорта страны-агрессорки. А нелояльность местного населения полностью разбивает миф россиян о том, что их ждали на украинской земле.

Россия в отчаянии от стойкости украинцев: в Кремле прибегают к радикальным шагам

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре национального сопротивления рассказали, какие шаги предпринимают захватчики, чтобы заставить жителей оккупированной территории "полюбить" Россию.

“Оккупанты угрожают признать недействительной регистрацией проживание тех украинцев, которые не получат паспорт РФ. Низкие темпы паспортизации – главная проблема для оккупационных администраций на временно захваченных территориях. Именно этот процесс разрушает миф российской пропаганды поддержки населения “освободителей”, — сообщили в Центре.

Отмечается, что Кремль, пытаясь уничтожить украинцев, как физически, так и в юридическом поле, прибегает к принуждению, но и это не работает. Враг в настоящее время грозит отмену регистрации места жительства в случае отказа от паспорта РФ, которая является обязательной для проживания в тоталитарном государстве.

Отметим, что в 2025 году исполнится 80 лет со дня завершения Второй мировой войны — и Кремль, как рассказывал портал "Комментарии", уже разослал соответствующие распоряжения, как провести мероприятия на оккупированных территориях Украины.

В Центре национального сопротивления рассказали, что происходит на оккупированных территориях и как планируют большой праздник на 9 мая.

В Кремле требуют, чтобы все меры были структурированы и несли всеобщий нарратив об исключительно победе именно РФ в этой войне.




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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/vorog-pogrozhuye-skasuvaty-reyestratsiyu-mistsya-prozhyvannya-u-razi-vidsutnosti-pasporta-rf/
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