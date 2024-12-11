Россия в огне: где произошли мощные взрывы (ОБНОВЛЕНО)

В Брянске после атаки БПЛА вспыхнул нефтеперерабатывающий завод. По данным главы региона, "в результате атаки беспилотника в Брянске произошло возгорание производственного объекта.

Прилеты в Брянске. Фото из открытых источников

В общей сложности, по словам Богомаза, за ночь над территорией Брянской области уничтожено 10 БПЛА самолетного типа.

Об этом сообщает издание ASTRA.

Как сообщили местные жители, вспыхнул нефтеперерабатывающий завод в "районе мясокомбината".

Согласно анализу ASTRA, горел наливной пункт нефтепровода "Дружба" в поселке Свень рядом с Брянском.

По данным оккупационного Минобороны РФ, в минувшую ночь пресечена попытка осуществить террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Отмечается, что дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области.

По данным советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко, который мониторит ситуацию, сегодня с 3:15 ночи до 5:50 утра взрывы раздавались и в Таганроге. Сообщается, что это была комбинированная атака дронов и (предварительно) ракет.

"Прилет в районе "Военный городок". Предварительно поражен завод "Красный гидропресс", который входит в корпорацию АО "Тактическое ракетное вооружение" ВПК россии. Кроме того, обломки вызвали 14 автомобилей в районе поражения. Место поражение перекрыто в радиусе одного километра", – сообщил Андрющенко.

ОБНОВЛЕНО: Российское ПВО обломками повредило котельную и теперь 20 многоэтажек без отопления. А в городе снова объявлена ​​угроза атаки БПЛА.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что вчера около 15 часов оккупанты ударили баллистикой из Таганрога прямо по центру Запорожья. Произошло попадание в частную клинику, из-за чего есть погибшие и люди оказались под завалами.



















