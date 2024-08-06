Россия в Крыму формирует живой щит с гражданского населения

Представительство президента Украины в Крыму опубликовало отчет, в котором рассказывается о ситуации на оккупированном полуострове. Россияне проводят активную насильственную мобилизацию граждан Украины на оккупированных территориях, а также используют мирное население как защиту от украинских атак.



Российский вертолет. Фото из открытых источников

Согласно опубликованному отчету Представительства президента Украины в Крыму, россияне на полуострове преимущественно привлекают украинцев в ряды своих военных формирований. Россияне провели похороны около 880 солдат в Крыму, из которых 699 были гражданами Украины. Кроме того, количество захоронений может быть больше, ведь значительная часть происходит без публичного освещения.

На оккупированных территориях идет насильственная паспортизация. А украинцы, получившие гражданство России, согласно новому законодательству должны стать на военный учет, что приводит к их мобилизации.

Также Россия продолжает милитаризацию Крыма. Россияне размещают военные объекты в непосредственной близости к гражданским домам, которые используются как защита в войне.

"Оккупанты продолжают использовать гражданское население Крыма как живой щит для российских захватчиков. Оккупанты базируют военные вертолеты на площадках на месте пустырей возле жилых домов. Также в селах Джанкойского района в окрестностях населенных пунктов размещены различные вражеские ЗРК", — говорится в отчете Представительства президента Украины в Крыму.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне пытаются прорвать фронт и используют новую позорную тактику против украинских сил.

Также "Комментарии" писали о том, что россияне на оккупированных территориях проводят насильственную паспортизацию, шантажируя украинцев похоронами.