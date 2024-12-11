Россия "в ближайшие дни" может ударить "Орешником", но в США говорят, что это попытка террора

Россия может осуществить запуск баллистической ракеты средней дальности "Орешник" по Украине в ближайшие дни, сообщают ведущие международные СМИ, в частности Bloomberg, Associated Press и Reuters, со ссылкой на американских чиновников, знакомых с разведывательными данными.

Российская ракета Орешник (фото из открытых источников)

По словам представителей США, этот потенциальный удар, вероятно, преследует цель запугивания, а не достижение переломного момента в боевых действиях. Один из чиновников отметил, что такие действия России носят скорее психологический характер, чем военную эффективность:

"Скорее всего, это будет еще одна попытка России терроризировать Украину. Попытка, которая терпит неудачу", — отметил один из собеседников Reuters.

Экспериментальные ракеты "Орешник", как сообщается, имеют ограниченное количество и несут меньше боеголовка, чем другие ракеты, которые уже использовались Россией против Украины. Военные аналитики считают, что эффективность таких запусков ограничена, но их цель — создание страха и подрыв морального духа.

США внимательно отслеживают развитие событий, поскольку любое дальнейшее использование новых видов вооружений может повлиять на ситуацию в Украине и на реакцию международного сообщества.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия может снова применить ракету "Орешник" в массированной атаке, заявил летчик-испытатель и авиационный эксперт Александр Лиходид в эфире "Киев 24". По его словам, такой сценарий возможен из-за желания Путина продемонстрировать силу, особенно накануне инаугурации Дональда Трампа.

Лиходид отметил, что вероятность использования "Орешника" в ходе комбинированного удара по Украине достаточно высока.

Он подчеркнул, что Россия может использовать ракету для ударов по западным регионам Украины. Лиходид объяснил, что признаком подготовки может стать закрытие воздушных маршрутов в Ростовской и Воронежской областях. Маршрут ракеты, по его прогнозам, может пролегать к югу от Волгограда через Морозовск, далее между Луганском и Донецком, после чего она войдет в воздушное пространство Украины.

