Россия уже снаряжает самолеты крылатыми ракетами: сколько бортов вблизи Украины

Вражеские войска продолжают готовить самолеты стратегической авиации к следующему массированному обстрелу.

Ту-95. Фото из открытых источников

По данным платформы Tracking, за прошедшую ночь все 3 Ту-95МС, участвовавшие в ракетной атаке 28 июля осуществили передислокацию на Дальний Восток (АБ "Украинка").

Отмечается, что 2 борта Ту-95МС, вероятно, уже снаряжены КР Х-101.

Общее количество всех Ту-95МС вблизи Украины на 29 июля, как отмечают аналитики платформы, составляет 4х единицы:

- "Оленья" — 1х Ту-95МС.

- "Энгельс-2" — 1х Ту-95МС.

- "Дягилево" — 2х Ту-95МС.

На Дальнем Востоке размещено больше всего самолетов стратегической авиации — на авиабазе "Украинка" — 38 Ту-95МС.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что вражеские войска не прекращают обстреливать населенные пункты Харьковской области. Россия наносит жестокие удары по гражданским.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что 29 июля оккупанты обстреляли Боровскую общину. По его словам, предварительно, армия РФ нанесла удары с РСЗО.

"В результате вражеской атаки в Новоплатоновке погибли 5 человек, ранены — 3. Горит магазин. В селе Пески-Радьковские горит частный дом. Информация относительно пострадавших уточняется. Экстренные службы работают на месте", — сообщил Синегубов.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец уточнил, что в селе Новоплатоновка люди пришли за гуманитарной помощью, когда враг ударил из РСЗО.

"Россия — государство-террорист. Ей безразлично, по ком стрелять, но за каждую жизнь она обязательно должна ответить", — подчеркнул Лубинец.