Россия уже "подбирается" к Европе: ночью враг атаковал ключевой объект

В ночь на 6 августа 2025 года компрессорная станция Оператора ГТС Украины в Одесской области, которая находится вблизи украинско-румынской границы, была обстреляна вражескими дронами.

Дрон. Иллюстративное фото

В Министерстве энергетики Украины сообщили, что эта станция была задействована в рамках маршрута, соединяющего греческие LNG-терминалы с украинскими газохранилищами через Трансбалканский газопровод, и по которому уже поставлялся LNG из США и тестовые объемы азербайджанского газа.

"Ночью оборудование, которое обеспечивает эти поставки, было атаковано десятками ударных беспилотников. Это российский удар сугубо по гражданской инфраструктуре, целенаправленно против энергетики и в то же время против отношений с Азербайджаном, США и партнерами в Европе, против нормальной жизни украинцев и всех европейцев", — сообщили в министерстве.

Отмечают, что на месте удара работают специалисты для установления последствий атаки.

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук объяснила, что вражеский удар – это четкий и понятный сигнал для всей Европы, которая планирует в 2027 году полностью отказаться от российского природного газа.

По ее словам, массированный российский обстрел дронами ключевой компрессорной станции Трансбалканского маршрута указывает на то, что Москва будет использовать все доступные средства и рычаги для уничтожения энергетической независимости европейцев и альтернативных маршрутов поставок газа.

"Если россиянам будет позволено безнаказанно бить по нашей энергетической инфраструктуре и газовым маршрутам, то ни один инфраструктурный объект в Европе не будет в безопасности. Безнаказанность только расширяет террор. Именно поэтому Россия должна отвечать за совершенное", — подчеркнула Гринчук.

Напомним: портал "Комментарии" писал о последствиях вражеского обстрела Харькова.