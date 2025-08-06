Россия уже "подбирается" к Европе: ночью враг атаковал ключевой объект

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Кречмаровская Наталия
В ночь на 6 августа 2025 года компрессорная станция Оператора ГТС Украины в Одесской области, которая находится вблизи украинско-румынской границы, была обстреляна вражескими дронами.
Дрон. Иллюстративное фото
В Министерстве энергетики Украины сообщили, что эта станция была задействована в рамках маршрута, соединяющего греческие LNG-терминалы с украинскими газохранилищами через Трансбалканский газопровод, и по которому уже поставлялся LNG из США и тестовые объемы азербайджанского газа.
Отмечают, что на месте удара работают специалисты для установления последствий атаки.
Министр энергетики Украины Светлана Гринчук объяснила, что вражеский удар – это четкий и понятный сигнал для всей Европы, которая планирует в 2027 году полностью отказаться от российского природного газа.
По ее словам, массированный российский обстрел дронами ключевой компрессорной станции Трансбалканского маршрута указывает на то, что Москва будет использовать все доступные средства и рычаги для уничтожения энергетической независимости европейцев и альтернативных маршрутов поставок газа.
Напомним: портал "Комментарии" писал о последствиях вражеского обстрела Харькова.