Россия пытается дестабилизировать ситуацию в европейских странах. О массированном гибридном наступлении России, охватывающем весь европейский континент, предупредил глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

“Она использует все гибридные инструменты, от пропаганды и кибератак до диверсий и саботажа, вмешательства во внутренние дела и попыток дестабилизировать целые страны. Грузия, Молдова и Румыния являются лишь последними примерами таких действий, но гибридные усилия России продолжаются от Западной Европы до Балканских и Балтийских государств”, – объяснил он.

Сибига призвал европейские государства осознать масштабы нападения и принять неотложные меры, среди которых:

полная блокада русской пропаганды;

усиление усилий полиции и контрразведки;

укрепление киберзащиты;

более суровая Шенгенская визовая политика в отношении граждан РФ.

"Украина готова поделиться своим опытом противодействия гибридным угрозам, чтобы помочь европейским партнерам защитить демократию и стабильность", — отметил Сибига.

Отметим, что портал "Комментарии" сообщал об угрожающей ситуации на фронте. Однако она может еще больше ухудшиться, ведь вражеские войска делают рискованную ставку, которая может помочь им "дожать" Украину. Об угрозах и путях выхода из кризиса рассказал бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий.

По словам Дикого, главная проблема в ресурсах и резервах. При нынешней интенсивности боев у россиян резервов и ресурсов хватит где-то на год войны, а у нас на полгода.