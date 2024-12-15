Россия уже могла бы делить Европу: какую роковую ошибку совершил Путин

Решение начать
войну против Украины может стать роковой ошибкой кремлевского диктатора Владимира
Путина, считает военный, политолог Кирилл Сазонов. По его словам, в боях армия
РФ теряют огромное количество техники и личного состава. Например, в боях за
Покровск российские оккупанты потеряли больше танков, чем в любой европейской
стране, а потеря личного состава больше, чем вся армия Великобритании.
Владимир Путин
"А ведь не с
Покровска все началось. Все их операции — это тотальная утилизация железа и
личного состава. В 2022 году мы выходили из Лисичанска и по итогам размотали
там два мехкорпуса. А цена, которую они заплатили за Соледар? Или за последнее
наступление в Харьковской области? И это же не самые масштабные по потерям
истории. Практически весь "вагнер" закопали под Бахмутом и еще тонны мяса из
структур их Минобороны. Угледар – там за два года очень большое кладбище получилось.
А Авдеевка? Даже приблизительно посчитать невозможно", — говорит Сазонов.
Именно поэтому,
по его мнению, Путин ошибся, когда решил начать войну в Украине.
"Бункерная крыса
со всеми своими советниками, разведкой и медведчуковской агентурой допустила
роковую ошибку. Решение "начать с Украины" было страшным просчетом. Планы
"быстро решить украинский вопрос" и дальше "как пойдет" сломались по одной
простой причине. Сопротивление Украины оказалось настолько серьезным, что
начало большой операции стало ее концом", — говорит Сазонов.
По его мнению,
если бы Кремль начал войну с другой страны, то уже через несколько месяцев россияне
реально вели бы переговоры по составлению новой карты Европы в свою пользу.
"Единственный
непроходной вариант был – идти через Украину. И они его выбрали. Вот только
далеко не все в Европе это поняли – как невероятно им повезло", — добавил
военный.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал, что россияне в свой список требований на переговоры внесли кучу
фантазий.
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