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Россия уже могла бы делить Европу: какую роковую ошибку совершил Путин

Путин уже давно мог бы делить Европу в свою пользу, но допустил ошибку, которая для него стала фатальной

сегодня, 08:41
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Ткачик Олеся

Решение начать войну против Украины может стать роковой ошибкой кремлевского диктатора Владимира Путина, считает военный, политолог Кирилл Сазонов. По его словам, в боях армия РФ теряют огромное количество техники и личного состава. Например, в боях за Покровск российские оккупанты потеряли больше танков, чем в любой европейской стране, а потеря личного состава больше, чем вся армия Великобритании.

Россия уже могла бы делить Европу: какую роковую ошибку совершил Путин

Владимир Путин

"А ведь не с Покровска все началось. Все их операции — это тотальная утилизация железа и личного состава. В 2022 году мы выходили из Лисичанска и по итогам размотали там два мехкорпуса. А цена, которую они заплатили за Соледар? Или за последнее наступление в Харьковской области? И это же не самые масштабные по потерям истории. Практически весь "вагнер" закопали под Бахмутом и еще тонны мяса из структур их Минобороны. Угледар – там за два года очень большое кладбище получилось. А Авдеевка? Даже приблизительно посчитать невозможно", — говорит Сазонов.

Именно поэтому, по его мнению, Путин ошибся, когда решил начать войну в Украине.

"Бункерная крыса со всеми своими советниками, разведкой и медведчуковской агентурой допустила роковую ошибку. Решение "начать с Украины" было страшным просчетом. Планы "быстро решить украинский вопрос" и дальше "как пойдет" сломались по одной простой причине. Сопротивление Украины оказалось настолько серьезным, что начало большой операции стало ее концом", — говорит Сазонов.

По его мнению, если бы Кремль начал войну с другой страны, то уже через несколько месяцев россияне реально вели бы переговоры по составлению новой карты Европы в свою пользу.

"Единственный непроходной вариант был – идти через Украину. И они его выбрали. Вот только далеко не все в Европе это поняли – как невероятно им повезло", — добавил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что россияне в свой список требований на переговоры внесли кучу фантазий.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid033rvpamaVE5r6Jk4qGEZivE3ujQSTzqamLsSvuwSmETTrafVcLSrSmgiWBpAM754Rl&id=100012574638321
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