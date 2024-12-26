Россия увеличила обстрелы и ДРГ в Херсонской области, пытаясь продвинуться, - ОВА

Российские войска активизировали обстрелы и деятельность диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Херсонской области, пытаясь закрепиться на территории, которую контролируют Силы обороны Украины. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин во время эфира телемарафона.

Обстрел в Херсоне. Фото: 24 Канал

"Мы наблюдаем повышение активности врага. Россияне увеличили маневры своих войск и техники, усилили огневое влияние, в частности из-за бомбардировки населенных пунктов и важных маршрутов по управляемым авиабомбам", — отметил Прокудин.

Он также добавил, что Силам обороны известны потенциальные места, где враг может высаживать свои десантные группы и готовы эффективно уничтожить их.

Глава ОВА подчеркнул, что попытки россиян продвинуться на правый берег Днепра и закрепиться на островах неоднократно потерпели неудачу.

"Хотя они неоднократно пытались захватить эти территории, все их попытки были сорваны, — потерпели поражение", — сказал он.

Чиновник добавил, что враг продолжает пытаться продвинуться, ставя перед своими подразделениями задачу захватить хотя бы часть правобережной Херсонщины.

Херсонская область отчасти оккупирована с момента начала полномасштабного вторжения России. Однако правобережная часть области, вместе с городом Херсон, была уволена украинскими военными осенью 2022 года. С тех пор обстрелы и атаки ДРГ со стороны России не прекращаются, в частности, пытаясь продвинуться в направлении островов в дельте Днепра.

Украинские военные также сообщили, что недавно были ликвидированы попытки российских ВРГ совершить высадку в районе Херсона. Россияне продолжают пытаться закрепиться на правом берегу Днепра, что еще больше усугубляет ситуацию в регионе.

Портал "Комментарии" ранее писал, что в ВСУ сказали, действительно ли РФ пойдут штурмом на Херсон к инаугурации Трампа.