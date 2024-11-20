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Россия увеличила количество бомбардировщиков на авиабазах возле Украины

Сейчас на авиабазах почти 30 самолетов, способных наносить удары по Украине

20 ноября 2024, 13:14
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Недилько Ксения

РФ увеличило количество Ту-95/160 на авиабазах возле Украины до 29 единиц. Об этом пишет мониторинговый ресурс Tracking.

Россия увеличила количество бомбардировщиков на авиабазах возле Украины

Самолеты на авиабазе в РФ. Снимки со спутника

Авиабаза "Оленья":

12х Ту-95МС, 8х Ту-160.

Авиабаза "Энгельс-2".

4х Ту-95МС, 2х Ту-160.

Авиабаза "Дягилево".

3х Ту-95МС.

РФ значительно увеличило количество бомбардировщиков Ту-160 у Украины на двух авиабазах.

К вечеру 18.11 на авиабазе "Оленья" находились 8х Ту-160 и "Энгельс-2" — 2х.

Напомним, 17.11 РФ впервые за последние 550 дней применила 6х бортов Ту-160 для пусков Х-101.

В последний раз Ту-160 принимали участие в атаках еще 18.05.2023.

В целом использование Ту-160 существенно ничего не меняет, пишет Tracking, якобы те же задачи могут делать Ту-95МС.

Информации о снаряжении бортов Ту-95МС/Ту-160 нет.

Передислокационных рейсов для зарядки крылатыми ракетами Х-101 Tracking пока не нашел.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

РФ сегодня может запустить по Украине экспериментальную баллистическую ракету

Мониторинговые каналы и OSINTеры сообщают, что РФ в ближайшие дни готовится запустить свою баллистическую ракету РС-26 "Рубеж", тестируя ее в боевых условиях.

Есть информация, что это может быть ракета без ядерного заряда, хотя этот заряд она может нести.

РС-26 – ракета быстрая и мощная. Она имеет 1,2 тонны боевой части, что эквивалентно трем "Искандерам-М". Если речь идет именно о РС-26, нанесение удара возможно с Востока, из района Астрахани.

Высок риск того, что могут быть применены и другие ракеты. Такая угроза может действовать не только сегодня, но и в ближайшие дни.

- дальность: 6 000 км

- точность: 150 м

- масса боевой части: 1,2 т (эквивалент 3 "Искандерам-М").



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