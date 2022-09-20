Россия увела подводные лодки из Крыма: в британской разведке назвали причину

Командование Черноморского флота России почти наверняка передислоцировало свои подводные лодки класса KILO из порта приписки Севастополь в Крыму в Новороссийск в Краснодарском крае, на юге России. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Подводные лодки. Фото: из открытых источников

Как отмечается в сводке, это весьма вероятно из-за недавнего изменения уровня локальной угрозы безопасности в связи с усилением украинских ударных возможностей большой дальности. За последние два месяца атакам подверглись штаб флота и его главный аэродром морской авиации.

"Гарантия базирования Черноморского флота в Крыму, вероятно, была одной из причин, побудивших президента России Владимира Путина аннексировать полуостров в 2014 году. В настоящее время безопасность базы прямо подорвана продолжающейся агрессией России против Украины", — добавили в Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, надводные корабли Черноморского флота России прячутся у побережья Крыма после серии потерь.

Сегодня же нельзя сказать, что военная база России в безопасности из-за продолжающейся войны России против Украины и есть все основания, что Украина может нанести серьёзные удары по флоту России.

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