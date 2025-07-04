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Россия установила печальный антирекорд: в Воздушных силах объяснили опасность атаки 4 июля

Украина задействовала весь имеющийся арсенал для отражения атаки, включая боевую авиацию, подразделения зенитно-ракетных войск и силы ПВО Сухопутных войск

4 июля 2025, 11:40
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Клименко Елена

В ночь на 4 июля Россия совершила одну из самых масштабных атак по Украине с использованием беспилотников Shahed, установив новый антирекорд по количеству запущенных дронов-камикадзе. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Россия установила печальный антирекорд: в Воздушных силах объяснили опасность атаки 4 июля

Фото: из открытых источников

В общей сложности противник задействовал около 550 воздушных объектов, среди которых более 330 — это ударные дроны типа "Шахед". Такое количество беспилотников Россия еще никогда не использовала в рамках одной воздушной атаки. Несмотря на масштаб, силы обороны Украины сумели уничтожить значительную часть враждебных целей, в том числе 268 Shahed, еще более 200 были подавлены средствами РЭБ.

Для отражения атаки были задействованы все доступные средства противовоздушной обороны – боевая авиация, зенитно-ракетные комплексы, подразделения ПВО Сухопутных войск. По всей стране активно работали системы радиоэлектронной борьбы. Игнат подчеркнул важную роль мобильных огневых групп, а также отметил эффективность новой тактики — применение дронов-перехватчиков, которые уже этой ночью уничтожили десятки вражеских БПЛА.

Кроме дронов, враг атаковал и ракетами — было запущено 11 крылатых и баллистических ракет, из которых две удалось сбить.

Больше всего пострадали Киев и Киевская область. В результате вражеской атаки вспыхнули масштабные пожары, разрушены объекты гражданской инфраструктуры. Сообщается о более 20 пострадавших, среди которых есть ребенок.

Портал "Комментарии" уже писал, что ночная атака российских сил на Киев и область произошла сразу после телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Кремль пытается таким образом вынудить Вашингтон воздержаться от вмешательства в европейские события и прекратить поддержку Украины, заявил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.



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