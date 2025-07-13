Россия усиливает террор, чтобы запугивать украинцев: Зеленский озвучил хорошие результаты

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на попытки России усилить террор и запугать украинцев постоянными атаками, силы ПВО показали хорошие результаты и сбили большинство беспилотников РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский отметил, что за семь дней крупнейших российских атак по Украине враг выпустил 1800 дронов, более 1200 КАБов и 83 ракеты разных типов.

""Шахеды" – один из российских способов затягивать войну. Россияне усиливают террор против городов и общин, чтобы все больше запугивать наших людей. Но, несмотря на планы Москвы, есть хорошие результаты работы сил ПВО. Особенно хорошо показывают себя дроны-перехватчики – уже сотни убытков российско-иранских "шахедов" за эту неделю", — заявил Зеленский.

Президент отметил, что на этой неделе было проведено большое количество встреч с партнерами, чтобы масштабировать технологию дронов-перехватчиков.

"Должны нейтрализовать эту угрозу, чтобы быстрее заработала дипломатия. Надеемся на выполнение всех договоренностей, которые усилят нашу защиту. Рассчитываем на сильные решения США, Европы, "семерки" и всех партнеров", — сказал президент.

Зеленский поблагодарил всех, кто готов инвестировать в Украину для защиты жизни, а также выразил благодарность украинским военным, которые хранят наше небо.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский анонсировал жесткие ответы для России после атаки по Украине.

Также "Комментарии" писали о самой большой атаке России по Украине за всю войну. Сколько дронов и ракет выпустила армия РФ и сколько удалось обезвредить воздушных целей украинским силам.