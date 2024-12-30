Россия усиливает свои усилия по расширению зоны влияния в Харьковской области, - Демченко

Российские оккупационные силы продолжают пытаться расширить свое влияние в Харьковской области, в частности, усиливая активность враждебных диверсионно-разведывательных групп. Об этом сообщил Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы, в эфире телепрограммы, передает "Укринформ".

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По словам Демченко, враг пытается усилить свой контроль в Харьковской области, где активно продолжаются боевые действия в двух основных направлениях — в районе населенных пунктов Липцы и Волчанск. Однако, несмотря на пониженную активность враждебных ДРГ по сравнению с предыдущим периодом, попытки их проникновения на украинскую территорию не прекращаются.

В то же время он подчеркнул, что самая большая угроза от России заключается в ежедневных обстрелах, которые производятся по Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Больше обстрелов фиксируется на Сумщине, хотя активность вражеских сил на Черниговщине также остается высокой.

24 декабря Вадим Мысник, представитель оперативно-тактической группировки войск "Северск", сообщил, что в настоящее время не наблюдается больших попыток России проводить диверсионные операции на северной границе. Однако он отметил, что местность на этом участке фронта сложна для ведения боевых действий, а оборона построена таким образом, чтобы не позволить врагу прорваться вглубь территории Украины.

"Мы активно используем фортификации, минирование и заграждения, чтобы не допустить продвижения вражеских сил. Наша разведка следит за ситуацией и на российской стороне границы, чтобы не дать врагу приблизиться к украинским территориям", — отметил Мысник.

Он добавил, что активность вражеских ВРГ на северном фронте сохраняется, однако технические средства позволяют украинским войскам оперативно выявлять и нейтрализовать угрозы.

Портал "Комментарии" ранее писал, что группа военных оккупационной армии РФ пересекла границу с Черниговской областью и у сел Мурашко и Гремяч Новгород-Северской общины установили российские флаги.