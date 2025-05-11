Россия усиливает репрессии против украинцев с оккупированных территорий: какова цель у врага

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Лиля Воробьева
После завершения майских праздников оккупационная администрация РФ будет еще активнее проводить проверки и фильтрации на временно оккупированных территориях Украины, заставляя украинцев покидать эти регионы.
Украинцы в оккупации (фото из открытых источников)
Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.
По его словам, для Кремля главное – снизить концентрацию украинцев на оккупированных территориях, поскольку это считается угрозой для оккупационного режима.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин усиливает репрессии . В России вступили в силу новые законодательные нормы, предусматривающие более суровое наказание за действия, трактуемые как дискредитация Вооруженных сил РФ. Соответствующие указы подписал президент России Владимир Путин 21 апреля.Согласно одному из подписанных документов, в случае, если высказывания или действия по вооруженным силам РФ осуществлялись по найму или по корыстным мотивам, лицу может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. Отдельно документ предусматривает уголовную ответственность за публичные призывы к введению международных санкций против России – за такое нарушение может быть предусмотрено до пяти лет заключения.
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