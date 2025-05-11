Россия усиливает репрессии против украинцев с оккупированных территорий: какова цель у врага

После завершения майских праздников оккупационная администрация РФ будет еще активнее проводить проверки и фильтрации на временно оккупированных территориях Украины, заставляя украинцев покидать эти регионы.

Украинцы в оккупации (фото из открытых источников)

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

"Они (россияне — ред.) действительно очень агрессивно начали проводить и усиливать политику принуждения наших людей уезжать. Причем им не важно, куда они поедут. Поедут ли они в Украину, в Европейский Союз или распылятся по территории Российской Федерации", — отметил он.

По его словам, для Кремля главное – снизить концентрацию украинцев на оккупированных территориях, поскольку это считается угрозой для оккупационного режима.

"Определенные побеги этого уже видим. На примере Мелитополя. Там запускают программу по ипотечному строительству, которое должно побуждать россиян переезжать не только в Мариуполь, но и в Мелитополь. Таким образом, они стремятся уменьшить популяцию украинцев на ВТО, увеличив популяцию россиян", — подчеркнул Андрющенко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин усиливает репрессии . В России вступили в силу новые законодательные нормы, предусматривающие более суровое наказание за действия, трактуемые как дискредитация Вооруженных сил РФ. Соответствующие указы подписал президент России Владимир Путин 21 апреля.

Согласно одному из подписанных документов, в случае, если высказывания или действия по вооруженным силам РФ осуществлялись по найму или по корыстным мотивам, лицу может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. Отдельно документ предусматривает уголовную ответственность за публичные призывы к введению международных санкций против России – за такое нарушение может быть предусмотрено до пяти лет заключения.



