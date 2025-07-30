Россия усиливает давление на украинцев: на что надеются в Кремле

Российские пропагандисты придумали и распространяют очередной фейк о мобилизации в Украине и программе контракта для 18-24-летних. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что вражеские медиаресурсы распространяют фейковое видео. На нем молодой человек жалуется на якобы проблемы с программой "18-24" и невыполнение обещаний.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Аналитики Центра отметили, что проверили это видео и установили, что у него есть все признаки создания с помощью технологий искусственного интеллекта. Среди характерных признаков дипфейков – неестественная мимика "героя". К тому же, обвинения, упомянутые в этом видео, как отмечают в Центре, не соответствуют действительности. Аналитики подчеркнули, что с начала запуска программы проводилась подготовка военнослужащих без их участия в боевых действиях, поэтому обвинения о "длинном сроке службы" и "невыполненных обещаниях" не имеют реальной основы.

"Подобные манипуляции направлены на дискредитацию программы и формирование негативного имиджа украинской армии. Это очередная попытка повлиять на общественное мнение через искусственно созданный контент, не имеющий никакого отношения к реальности", — говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

Ранее в Центре опровергали фейковые новости о Контракте 18-24, в частности лживые сообщения о гибели участников программы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия теряет поддержку фактически ключевого партнера. Китай сокращает импорт российского угля. В ЦПД отметили, что фактически ключевой партнер отворачивается от находящейся в состоянии глубокого кризиса российской угольной промышленности.



