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Россия усиливает давление на фронте: где ситуация значительно усложняется

Оккупанты усиливают военное давление и имеют успехи в продвижении по некоторым направлениям

21 ноября 2024, 21:00
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Кречмаровская Наталия

Российские войска продолжают штурмы украинских позиций. Некоторые наступательные действия преуспевают. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию лейтенанта Вооруженных Сил Украины с позывным "Алекс".

Россия усиливает давление на фронте: где ситуация значительно усложняется

Иллюстративное фото

“За последнюю неделю враг усилил давление на флангах Торецка, особенно в районе Забалка, где *** имели относительно немалые успехи и продвижения. В основном все по старинке — применяются мелкие пехотные группы”, — написал он в своем Telegram-канале.

Он отметил, что гораздо больше проблем не от давления оккупантов, не от того, что они что-то там гениальное придумали, а "от дезорганизации в управлении некоторыми подразделениями".

А мэр Геническа, командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" сообщил, что 21 ноября оккупанты снова хотели попытаться штурмовать позиции украинских военных в Волчанске.

"Танк покинули после 1 прилета FPV, 2 МТ-ЛБ и БМП были сожжены, 4 из 20 *** добежали до позиций и были уничтожены нашей пехотой, всех остальных на старте забросали сбросами", — рассказал военный.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что оккупанты совершили очередной расстрел пленных — расстреляли украинских защитников на Покровском направлении.

Отмечается, что 10 ноября 2024 во время штурма укреплений ВСУ возле села Новодмитровка Покровского района военные РФ взяли в плен двух украинских бойцов. После этого они заставили пленных раздеться и под дулами автоматов провели их через лесопосадку, где расстреляли.

Подробнее о расстреле украинских военных читайте по ссылке.




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Источник: https://t.me/officer_alex33/4259
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