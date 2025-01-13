Россия уменьшила количество атак дронов-камикадзе впервые за девять месяцев - разведка Великобритании

В декабре 2024 года Россия запустила около 1 700 дронов-камикадзе разных моделей на территорию Украины, что меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные приводит Министерство обороны Великобритании на своей странице в соцсети Х со ссылкой на данные разведки.

Применние дронов. Фото: 24 Канал

"В декабре Россия сократила количество запусков до 1 700 дронов-камикадзе, что меньше 2 300 в ноябре. Это первое убавление после марта-апреля 2024 года", — отметили в ведомстве.

По словам британских аналитиков, ухудшение погодных условий могло повлиять на активность российских войск в начале месяца. В министерстве также отметили, что во время некоторых ночей количество запущенных дронов-камикадзе превышало 100 единиц после перерыва в атаках.

Согласно данным Воздушных сил Украины, украинские силы сбили 53% российских дронов-камикадзе, остальные были уничтожены благодаря радиолокационным средствам.

"Факторы, влияющие на количество запусков, могут быть как положительными, так и отрицательными. Однако, вероятно, у России есть достаточно ресурсов для запуска не менее 1500 дронов-камикадзе в месяц", — добавили в Министерстве обороны Великобритании.

Также, как сообщает Укринформ, силы противовоздушной обороны за прошлую неделю уничтожили 400 дронов и ракет, выпущенных российскими войсками по Украине.

Ранее портал "Комментарии" писал, что на Херсонщине в Станиславе в результате удара вражеского дрона по селу 45-летний мужчина и 40-летняя женщина получили взрывные травмы и обломочные ранения. Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.