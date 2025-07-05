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Россия укрепляет базу в Гюмри: что задумал Путин

Россия расширяет военное присутствие в Армении - Кремль усиливает давление на Южный Кавказ

5 июля 2025, 16:40
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Ткачова Марія

На фоне обострения отношений с Азербайджаном Россия активизировала наращивание своего военного присутствия в Армении. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, Кремль ускорил процесс комплектования 102-й военной базы в Гюмри.

Россия укрепляет базу в Гюмри: что задумал Путин

Россия укрепляет базу в Гюмри

Контингент формируют за счет военнослужащих, проходящих сейчас службу в Ростовской и Волгоградской областях России, а также на временно оккупированном полуострове Крым. Кроме того, Москва активно вербует добровольцев среди представителей народов Северного Кавказа — в частности, из Северной Осетии и Адыгеи.

Развертывание российских сил в Армении – это часть более широкой стратегии дестабилизации ситуации в регионе, считают в украинской разведке. Кремль стремится усилить военно-политическое давление на страны Южного Кавказа, одновременно подпитывая межэтнические конфликты и провоцируя напряженность между государствами.

Вероятно, конфронтация между Россией и Азербайджаном не случайность, а спланированный шаг Москвы в рамках своей геополитической игры на Кавказе.

ГУР МОУ отмечает, что продолжает мониторинг перемещения российских военных подразделений как на территории РФ, так и за ее пределами.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что с 1 октября 2025 года в Нидерландах изменятся правила проживания для украинцев, которые находятся в статусе временной защиты и имеют официальное трудоустройство. Власти страны вдвое повышают ежемесячный обязательный взнос за проживание в муниципальных приютах. Вместо нынешних 105 евро в месяц одинокий человек будет платить 244,22 евро.



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Источник: https://t.me/DIUkraine/6372
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