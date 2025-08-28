Россия ударила по заводу Bayraktar в Киеве: что известно

В ночь на 28 августа российские войска совершили комбинированную атаку на Киев с использованием ракет и дронов. Под удар попал завод по производству беспилотников Bayraktar. По данным соучредителя ОО "Варта-1" Игоря Зинкевича, на предприятие попали по меньшей мере две ракеты, нанесшие "серьезные повреждения" производственным мощностям.

Удар России по заводу "Байрактар" в Киеве. Фото из открытых источников

Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщил, что Россия атаковала завод Bayraktar в Киеве.

"Этой ночью по известному заводу Bayraktar в Киеве был нанесен удар. Зафиксировано два попадания — производственные мощности получили серьезные повреждения", — пишет Зинкевич.

По его словам, за последние полгода россияне уже в четвертый раз нанесли удар по заводу "Байрактар".

"Несмотря на войну и предыдущие атаки, компания продолжала вкладывать десятки миллионов собственных средств, обучать персонал и готовить производство. Большинство мощностей уже было почти готово, основной персонал завершил обучение. И это уже четвертый удар по заводу за последние 6 месяцев", — добавил Зинкевич.

Как сообщает издание "mezha.media", информацию об ударе по заводу подтвердили в компании Baykar Makina.

Главный исполнительный директор Baykar Халюк Байрактар в октябре прошлого года рассказывал, что открытие украинского завода "Байрактар" запланировано на август 2025 года.

Удар по заводу стал частью масштабной ночной атаки РФ на Украину. По данным Воздушных сил, Россия применила почти 600 дронов и более 30 ракет по разным регионам страны. Одним из самых трагических эпизодов стал обстрел жилого дома в Дарницком районе Киева. В пятиэтажку попала ракета, в результате чего погибли 17 человек, среди них четверо детей. Еще более 40 человек получили ранения.

