Россия ударила по Запорожью: есть жертвы

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Марьян Ощановский
Российская армия вечером 10 января нанесла удары по Запорожью.
Враг атаковал Запорожье. Фото из открытых источников
Как сообщил руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров, в результате атаки противника два человека получили ранения.
Российские захватчики применили для атаки на город ударные беспилотники.
О взрывах в Запорожской области Иван Федоров сообщил в 21.31. Впоследствии стало известно, что из-за атаки россиян в Запорожье двое раненых.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что активность врага на Покровском направлении в районе Воздвиженки связана с тем, чтобы обойти с флангов города Покровск и Мирноград, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "После взятия к югу от Покровска населенного пункта Шевченко вполне ожидаемо продвижение врага прекратилось на данном участке. Теперь в основном диверсионно-разведывательные группы пытаются проникать в город и FPV-дроны на оптоволокне летают там нон-стопом, даже уже перелетают город и пытаются охотиться как можно дальше", — рассказал военный.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Мексики Клаудия Шейнбаум предложила переименовать часть США в "Мексиканскую Америку". Соответствующее предложение президент озвучила в ответ на идею новоизбранного президента США Дональда Трампа сменить название Мексиканского залива на "Залив Америки". При этом она подчеркнула, что "Мексиканский залив — это название, признанное ООН".
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