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Россия ударила по Запорожью: есть жертвы

В результате вражеского удара два человека получили ранения

10 января 2025, 23:11
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Марьян Ощановский

Российская армия вечером 10 января нанесла удары по Запорожью.

Россия ударила по Запорожью: есть жертвы

Враг атаковал Запорожье. Фото из открытых источников

Как сообщил руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров, в результате атаки противника два человека получили ранения.

Российские захватчики применили для атаки на город ударные беспилотники.

О взрывах в Запорожской области Иван Федоров сообщил в 21.31. Впоследствии стало известно, что из-за атаки россиян в Запорожье двое раненых.

"Россия продолжает атаковать Запорожье. Предварительно известно о двух раненых: 39-летнем мужчине и 56-летней женщине. В настоящее время медики доставляют их в больницу", — написал глава ОВА.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что активность врага на Покровском направлении в районе Воздвиженки связана с тем, чтобы обойти с флангов города Покровск и Мирноград, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "После взятия к югу от Покровска населенного пункта Шевченко вполне ожидаемо продвижение врага прекратилось на данном участке. Теперь в основном диверсионно-разведывательные группы пытаются проникать в город и FPV-дроны на оптоволокне летают там нон-стопом, даже уже перелетают город и пытаются охотиться как можно дальше", — рассказал военный.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Мексики Клаудия Шейнбаум предложила переименовать часть США в "Мексиканскую Америку". Соответствующее предложение президент озвучила в ответ на идею новоизбранного президента США Дональда Трампа сменить название Мексиканского залива на "Залив Америки". При этом она подчеркнула, что "Мексиканский залив — это название, признанное ООН".



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Источник: https://t.me/ivan_fedorov_zp/15093
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