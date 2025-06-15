Россия ударила по Кременчугу и Полтаве: атаковала дронами и ракетами

В ночь на 15 июня Полтавская область пережила одну из самых массированных атак со стороны России за последнее время. Кременчуг оказался под обстрелом ударных беспилотников, баллистических и крылатых ракет. В результате комбинированного удара жители региона в течение нескольких часов слышали серии мощных взрывов.

Взрывы в Кременчуге после атаки России. Фото из открытых источников

Воздушная тревога в Полтавской области началась еще вечером 14 июня в 21:03 и продолжалась до глубокой ночи. Уже в 02:05 15 июня был объявлен отбой, однако в 02:11 тревога снова охватила не только область, но и всю Украину. Это было начало масштабной волны атак, когда Россия одновременно запустила крылатые ракеты с юга, аэробалистические ракеты типа "Кинжал" из самолетов МиГ-31К и баллистику с северо-восточного направления.

Сильнее всего пострадал Кременчуг. Около 2:20 там раздались громкие взрывы. По данным мониторинговых ресурсов, Россия атаковала по городу не только ракетами типа "Калибр", "Кинжал" и "Искандер", но и пыталась нанести удар по Кременчугу 50 дронами "шахед". Полтава тоже попала под удар – жители города сообщали о серии взрывов.

Взрывы в Кременчуге после атаки России. Фото из открытых источников

Местные власти Полтавщины призвали жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и обязательно спускаться в укрытие. Последствия и количество пострадавших уточняется.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что город Кременчуг может уйти под воду всего через 30 минут в случае разрушения местной дамбы. Также в зону подтопления попадут села Малая Кохновка, Потоки, Сосновка и Приднепрянское.

Также "Комментарии" писали, что оккупанты ударили по учебному подразделению на Полтавщине.