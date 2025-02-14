Россия ударила по 4-му энергоблоку ЧАЭС: последствия атаки (ОБНОВЛЕНО)

Чернобыльская АЭС

Российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие, берегущее мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Национальной полиции Украины.

Отмечается, что это укрытие Украина строила вместе с другими странами Европы и мира, вместе с Америкой – со всеми, кто хочет настоящей безопасности для людей. Единственное государство в мире, которое может атаковать такие объекты, оккупировать территорию атомных станций и вести боевые действия вообще не считаясь с последствиями – это сегодняшняя Россия. И это террористическая угроза всему миру.

Укрытие на ЧАЭС было повреждено этим дроном. Пожар был потушен. В настоящее время радиационный фон не повышался и за этим постоянно следят. По первым оценкам, повреждения укрытия существенные.

" Россия каждую ночь совершает такие атаки против украинской инфраструктуры и наших городов. Россия продолжает увеличивать свою армию. Россия не меняет своей сумасшедшей античеловеческой государственной риторики. И это значит, что Путин точно не готовится к переговорам. Он готовится и дальше обманывать мир. Именно поэтому необходимо объединенное давление всех, кто ценит жизнь, – давление на агрессора. Россия должна нести ответственность за то, что она делает", – отмечают в НПУ.





Глава Офиса Президента Андрей Ермак опубликовал фото по укрытию ЧАЭС и отметил, что этот удар не был случайным.

"По попаданию дрона в ЧАЭС. Это очередное доказательство, что россия — это угроза для всего мира. Военные путина ночью сознательно атаковали ЧАЭС".

"Сейчас ситуация стабильная, о повышении радиационного фона не сообщали. Но россияне вполне сознательно запускают дроны над ЧАЭС, постоянно экспериментируют с высотой пролета шахедов, пытаются совершать полеты как можно ниже. Они несут ядерную угрозу миру, инвестировавшему в безопасность на ЧАЭС. Москва виновата в Чернобыльской катастрофе, та же Москва сейчас несет угрозу ЧАЭС", – отмечает руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко. ОБНОВЛЕНО: По данным ГСЧС Украины, радиационный фон в норме! "После удара российского дрона по укрытию 4-го энергоблока ЧАЭС показатели радиационного фона остаются в пределах нормы. На промплощадке ЧАЭС зафиксировано 0,57 мкЗв/ч, что не превышает допустимые значения. Мониторинг продолжается. Ситуация под контролем. Следите за официальными сообщениями!" – говорится в сообщении.