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Эти области РФ ненавидит больше всего: уничтожает их идентичность

Где в Украине российская агрессия нанесла наибольший урон культурному наследию

5 декабря 2024, 19:31 comments2209
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Амбарцумян Анна

Российская агрессия наносит удары не только по людям и инфраструктуре, но и по историческому и культурному наследию Украины. По состоянию на конец ноября 2024 года пострадали более 1200 объектов культурного наследия, среди которых достопримечательности национального и местного значения. Больше разрушений зафиксировано в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях. Об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Эти области РФ ненавидит больше всего: уничтожает их идентичность

Разрушенная церковь. Фото: mcsc.gov.ua

По данным Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины, количество поврежденных объектов культурного наследия выросло на 43 единицы только за ноябрь, и теперь составляет 1222 памятника. Среди них:

  • 124 памятника национального значения,

  • 1024 — местного значения,

  • 74 — только что обнаружены.

Наибольшее разрушение регионов:

  • Харьковская область — 322 объекта,

  • Донецкая область — 164,

  • Херсонская область — 159,

  • Одесская область — 136.

Киев, Черниговская, Запорожская, Львовская и Николаевская области также получили значительные разрушения.

На конец ноября 2024 почти вся территория Луганской и значительные части территорий Запорожской, Донецкой и Херсонской областей до сих пор находятся во временной оккупации. Это делает невозможным расчет точного количества поврежденных памятников культурного наследия, пострадавших в ходе боевых действий и оккупации, – говорится в сообщении.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 4 декабря 2024 года на 19-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по вопросам нематериального культурного наследия, которая проходила в столице Парагвая Асунсьоне, украинская писанка была включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия.



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Источник: https://mcsc.gov.ua/news/1222-pamyatky-kulturnoyi-spadshhyny-postrazhdaly-v-ukrayini-cherez-rosijsku-agresiyu/
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