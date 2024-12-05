Эти области РФ ненавидит больше всего: уничтожает их идентичность

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Амбарцумян Анна
Российская агрессия наносит удары не только по людям и инфраструктуре, но и по историческому и культурному наследию Украины. По состоянию на конец ноября 2024 года пострадали более 1200 объектов культурного наследия, среди которых достопримечательности национального и местного значения. Больше разрушений зафиксировано в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях. Об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.
Разрушенная церковь. Фото: mcsc.gov.ua
По данным Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины, количество поврежденных объектов культурного наследия выросло на 43 единицы только за ноябрь, и теперь составляет 1222 памятника. Среди них:
124 памятника национального значения,
1024 — местного значения,
74 — только что обнаружены.
Наибольшее разрушение регионов:
Харьковская область — 322 объекта,
Донецкая область — 164,
Херсонская область — 159,
Одесская область — 136.
Киев, Черниговская, Запорожская, Львовская и Николаевская области также получили значительные разрушения.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 4 декабря 2024 года на 19-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по вопросам нематериального культурного наследия, которая проходила в столице Парагвая Асунсьоне, украинская писанка была включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия.
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