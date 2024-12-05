Эти области РФ ненавидит больше всего: уничтожает их идентичность

Российская агрессия наносит удары не только по людям и инфраструктуре, но и по историческому и культурному наследию Украины. По состоянию на конец ноября 2024 года пострадали более 1200 объектов культурного наследия, среди которых достопримечательности национального и местного значения. Больше разрушений зафиксировано в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях. Об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Разрушенная церковь. Фото: mcsc.gov.ua

По данным Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины, количество поврежденных объектов культурного наследия выросло на 43 единицы только за ноябрь, и теперь составляет 1222 памятника. Среди них:

124 памятника национального значения,

1024 — местного значения,

74 — только что обнаружены.

Наибольшее разрушение регионов:

Харьковская область — 322 объекта,

Донецкая область — 164,

Херсонская область — 159,

Одесская область — 136.

Киев, Черниговская, Запорожская, Львовская и Николаевская области также получили значительные разрушения.

На конец ноября 2024 почти вся территория Луганской и значительные части территорий Запорожской, Донецкой и Херсонской областей до сих пор находятся во временной оккупации. Это делает невозможным расчет точного количества поврежденных памятников культурного наследия, пострадавших в ходе боевых действий и оккупации, – говорится в сообщении.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 4 декабря 2024 года на 19-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по вопросам нематериального культурного наследия, которая проходила в столице Парагвая Асунсьоне, украинская писанка была включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия.