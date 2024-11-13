Россия требует прекращения огня: но есть нюанс

Россия выступает с прямым требованием о немедленном, безусловном и постоянном прекращении огня и освобождении всех заложников в секторе Газа и призывает к его постановке на голосование без дальнейшего промедления. Об этом представитель РФ заявил на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа.

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Небензя заявил, что продовольственная система сектора Газа не просто не справляется – она рухнула. Население всего анклава, более двух миллионов человек, по сути, находится в состоянии чрезвычайной нехватки продуктов питания – это четвертый уровень отсутствия продбезопасности по соответствующей шкале ООН, за которым следует самый настоящий голод и голодная смерть. Особую тревогу вызывают прогнозы о том, что уже в ближайшие месяцы на севере Газы ожидается повсеместный голод, и основания для таких оценок, к сожалению, имеются.

"В этих условиях Армия обороны Израиля продолжает безжалостную военную операцию, причиняя мирному населению новые страдания. Палестинцы, которые смогли уцелеть под регулярными артобстрелами и авианалетами, вынуждены постоянно перемещаться по анклаву в поисках пропитания и убежища. Те, кто не успевают покинуть территорию, из которой ЦАХАЛ объявляет очередную эвакуацию, оказываются в ловушке.

По сути, остающимся мирным газавитянам предлагается умереть либо от голода, либо от артобстрелов и бомбардировок. Об этом прямо говорят представители гуманитарного крыла ООН, включая руководство ВОЗ и БАПОР", – заявил Небензя, рассказывая, как жестоко израильтяне поступают по отношению к жителям Газы, забывая, что Россия ведет кровопролитную войну на территории Украины уже много лет.

В следующей части выступления Небензя обвинил во всем США и выступил за "мир" в палестино-израильском конфликте.