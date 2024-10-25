Россия только готовится к масштабному наступлению на Курщине: в WP сделали тревожный прогноз

Военный аналитик из Вены Франц Штефан Гади считает, что российские войска еще не начали масштабное наступление в Курской области. Об этом сообщает The Washington Post. Гади отметил, что нынешнюю ситуацию можно рассматривать как предварительную фазу перед потенциальным наступлением.

Наступление РФ в Курской области (фото из открытых источников)

"Мне не кажется, что это уже большое российское наступление, способное вытеснить украинцев. Сейчас мы скорее находимся на этапе подготовки. Основная цель российских сил сейчас — ослабить украинские войска с помощью артиллерии и ударов беспилотниками", — отметил аналитик.

Гади также добавил, что россияне предположительно обнаруживают слабые места украинской обороны.

"Беспокойство вызывает то, что украинские войска уже, кажется, вынуждены к отступлению", — сказал он.

В материале также отмечается, что в последние недели российские силы в Курской области вернули контроль над почти половиной территории, что снова ставит под вопрос, как долго Киев сможет удерживать российские позиции.

Конрад Музыка, аналитик Rochan Consulting из Польши, считает, что для содержания Курской области Украина должна либо перебросить дополнительные подразделения в этот регион, либо совершить атаку в другом месте, что заставило бы российскую армию действовать в условиях дилеммы.

"Проблема в том, что украинские силы пока, кажется, не имеют достаточно свободных ресурсов для таких действий", – отметил Музыка.

Несмотря на это, аналитики подчеркивают, что для полного вытеснения украинских сил из Курской области России понадобятся значительно большие ресурсы. Это может создать для Украины ситуацию, в которой соотношение потерь будет выгодно ее армии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Сырский отреагировал на слова Путина об окружении ВСУ на Курщине . Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отреагировал на заявление кремлевского диктатора Владимира Путина о якобы окружении украинских военных в Курской области.