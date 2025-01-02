Несмотря на распространенный пессимизм по поводу перспектив Украины в войне, факты свидетельствуют о значительных поражениях России, которые станут еще более очевидными в 2025 году. Об этом пишет полковник в отставке британской армии Ричард Кэмп в своей колонке для The Telegraph.

Война в Украине. Фото: УНИАН

По мнению Кемпа, всеобщая ситуация на фронте демонстрирует серьезные неудачи Кремля. Россия потерпела провал в попытках полностью оккупировать Донецкую область и добилась лишь незначительных территориальных успехов за год.

"Ракетные обстрелы, направленные на то, чтобы лишить Украину тепла и света, потерпели фиаско. Россия потеряла часть территорий, в частности в Курской области, а атаки дронов по ее объектам продолжаются", — отмечает Кемп.

Кроме военных потерь, достигающих 427 тысяч убитых и раненых за год, Россия сталкивается с масштабными экономическими проблемами. Значительная часть бюджета тратится на компенсации семьям погибших и раненым, инфляция превысила 9%, а кредитные ставки выросли до 23%, что существенно подрывает экономику страны.

Кемп также обращает внимание на ослабление стратегического влияния России в Сирии, где ее пошатнулись, что вызвало недоверие со стороны союзников, таких как Иран. Западные санкции сделали Москву все более зависимой от Пекина.

В то же время, по словам полковника, Украина также сталкивается с вызовами, главным из которых является нерешительность Запада. Нежелание предоставлять достаточное количество оружия из-за опасений эскалации создает риск для дальнейшего продвижения украинских войск.

"Мероприятие толкает Украину к территориальным уступкам, которые могут превратить поражение Кремля в воображаемую победу", — предостерегает Кемп.

"Мы должны отказаться от иллюзии, что Путин выиграет. Война стала катастрофой для России. Однако существует опасность, что Запад позволит Путину получить достаточно территорий, чтобы создать видимость триумфа", — заключает аналитик.

Напомним, эксперты выражают сомнения, что российско-украинский конфликт может быть окончательно разрешен в ближайшее время. Хотя 2025 может стать годом прекращения активных боевых действий, это не означает завершение войны.

Портал "Комментарии" писал, что масштабные боевые действия, наступление России по всем направлениям и неудачная мобилизация в Украине, которая продолжается с 2022 года, не позволяют определить конкретные сроки службы в Силах обороны. Такое заявление сделал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.



