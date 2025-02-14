Россия стягивает войска к Беларуси: где оккупанты готовят новое наступление

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что Россия может готовиться к новому наступлению – это может быть как Украина, так и страны ЕС. Об этом глава Украины рассказал во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности. Он отметил, что, вероятно, Путин готовит войну против НАТО в следующем году.

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По словам Владимира Зеленского, РФ уже в этом году подготовит 15 дивизий для усиления ситуаций на Белорусском направлении. Речь идет, как отметил президент Украины, о 100-150 тыс. бойцов, которые могут уйти в наступление на ЕС.

"Не уверен, что эта группировка пойдет наступлением на Украину, может быть Польша, могут быть Балтийские страны", — объяснил свое предположение Владимир Зеленский.

Президент Украины убежден, чтобы обезопасить Европу от этого возможного наступления, необходимы гарантии безопасности, при которых российский диктатор не начнет войну снова.

Напомним, что Мюнхенскую конференцию называют судьбоносной для Украины. Народный депутат Украины Максим Бужанский, как писал портал "Комментарии", предположил, что прозвучат предложения или тезисы, целью которых будет дать РФ не только то, что она уже захватила силой, но и то, что она даже силой захватить не смогла.

Что касается уступок, которые желает Россия, то народный депутат объяснил: “Речь идет о том, что до сих пор Российской Федерации силой оружия никак не удалось повлиять на государственное устройство нашей страны, нашу политическую систему, законодательство и т.д. И что она, очевидно, будет пытаться сделать это путем шантажа и давления на переговорах, не добившись силой”.