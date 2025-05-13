Россия стягивает силы и готовится к очень большому наступлению в Украине: на Западе рассказали первые подробности

Россия готовится к масштабному наступлению, опрокидывая свои войска в стратегически важные участки фронта. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на представителей украинской разведки.

Новое наступление РФ (фото из открытых источников)

При этом, отмечают источники, Москва пытается затянуть войну, избегая непосредственного начала мирных переговоров.

"Представители украинской разведки сообщили Financial Times, что Россия, похоже, готовится к более масштабному наступлению, перебрасывая силы в ключевые горячие точки на поле боя, вместо того, чтобы сигнализировать о своей готовности к мирным переговорам", — говорится в сообщении.

Кроме того, Российская Федерация продвинулась вперед на востоке Донецкой области, захватив новые территории вблизи городов Покровска и Тореца.

Российский диктатор Владимир Путин выступил с предложением провести переговоры по территории Турции. Президент США настаивал, чтобы Украина согласилась на участие в диалоге. В ответ украинский президент Владимир Зеленский заявил о своем личном участии в переговорах в Турции. В то же время, пока не получено подтверждения от Путина относительно его присутствия на переговорах.

Ключевой темой предстоящих переговоров должен стать вопрос о полном прекращении боевых действий на территории Украины. В случае если Россия откажется от заключения перемирия, ей грозят жесткие санкции. Новый канцлер Германии Фридрих Мерц уже отметил, что европейские государства готовы к значительному усилению санкционного давления при отсутствии реальных шагов со стороны Путина.

"Я считаю, что дальнейшие компромиссы и дальнейшие уступки больше не разумны", — подчеркнул Мерц.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Сырский назвал потери кафиров за 2025 год . Более 177 тысяч человек – потери окупантов только с начала года. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Силы обороны Украины днем и ночью бьют российского агрессора, приближая справедливый мир для Украины! Спасибо защитникам и защитницам за профессиональную боевую работу и веру в нашу Победу! Борьба продолжается. Слава Украине!", — написал главком.

