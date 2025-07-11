Россия стягивает самолеты стратегической авиации ближе к Украине: когда возможна атака

Российские войска продолжают снаряжать самолеты стратегической авиации крылатыми ракетами. В настоящее время вблизи Украины размещены 8 российских бомбардировщиков.

Ту-95. Фото из открытых источников

По данным платформы Tracking был осуществлен перелет трех Ту-95МС с Дальнего Востока (АБ "Украинка") на авиабазу Оленья. Общее количество всех Ту-95МС и Ту-160 возле Украины, по данным платформы, по состоянию на 11 июля составляет 8 единиц:

"Оленья" — 4х Ту-95МС.

"Энгельс-2" — 1х Ту-95МС.

"Энгельс-2" — 2х Ту-160.

"Дягилево" — 1х Ту-95МС.

Отмечается, что существует вероятность ракетной атаки в ближайшие дни.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в ночь на 4 июля российские войска нанесли массированный удар по столице Украины.

В Министерстве обороны РФ цинично оправдали атаку. Отмечают, что Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, аэробалистическим гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", ударными беспилотными летательными аппаратами дальнего действия. В Минобороны оправдываются, что избивали по промышленным предприятиям, осуществляющим разработку и других роботизированных мобильных комплексов, различной аппаратуры военного назначения, а также инфраструктуре военного аэродрома и нефтеперерабатывающего завода. В Минобороны РФ заявили, что цель удара достигнута, а все назначенные объекты поражены.

Российское издание Mash добавило, что нанесли удар по академии СБУ в Киеве, позициям ЗРК Patriot на аэродромах Жуляны и Васильков, а также по пунктам временной дислокации украинских и иностранных военных.



