Россия стягивает дополнительные силы на Запорожское направление: что там происходит

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Лиля Воробьева
Российские войска пытаются прорваться в населенный пункт Каменское в Запорожской области, привлекая для этого новые подготовленные подразделения. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров во время эфира телемарафона.
Наступление РФ в Запорожье (фото из открытых источников)
По словам Федорова, утверждения российской стороны о якобы захвате Каменского не соответствуют действительности.
Он также подчеркнул, что ситуация осложняется постоянным опрокидыванием российской армией новых сил разного уровня подготовки в направлении Каменского.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что о купанты пытались прорвать границу на Харьковщине . Российские оккупационные войска пытались прорваться через государственную границу Украины, совершив штурм контрольно-пропускного пункта "Гоптовка" в Харьковской области. В ответ Силы обороны дали решительный отпор противнику. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил глава Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.Несмотря на заявления российской стороны о якобы "захвате" КПП, Задоренко опроверг эту дезинформацию. По его словам, "Гоптовка" находится под полным контролем украинских военных.