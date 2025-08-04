Россия стягивает дополнительные силы на Запорожское направление: что там происходит

Российские войска пытаются прорваться в населенный пункт Каменское в Запорожской области, привлекая для этого новые подготовленные подразделения. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров во время эфира телемарафона.

Наступление РФ в Запорожье (фото из открытых источников)

По словам Федорова, утверждения российской стороны о якобы захвате Каменского не соответствуют действительности.

"На территории поселка находятся подразделения украинских Вооруженных Сил. Там каждый день продолжаются бои, есть вражеские потери. Наши военные делают все возможное, чтобы вытеснить врага из населенного пункта", — отметил Федоров.

Он также подчеркнул, что ситуация осложняется постоянным опрокидыванием российской армией новых сил разного уровня подготовки в направлении Каменского.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что о купанты пытались прорвать границу на Харьковщине . Российские оккупационные войска пытались прорваться через государственную границу Украины, совершив штурм контрольно-пропускного пункта "Гоптовка" в Харьковской области. В ответ Силы обороны дали решительный отпор противнику. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил глава Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Несмотря на заявления российской стороны о якобы "захвате" КПП, Задоренко опроверг эту дезинформацию. По его словам, "Гоптовка" находится под полным контролем украинских военных.

"Поскольку эта новость начинает набирать общественный резонанс, считаю необходимым сообщить вам о том, что оккупанты действительно совершили штурм этого контрольно-пропускного пункта. В результате бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады ликвидировали более десяти захватчиков, а десятки других сбежали назад в Россию".