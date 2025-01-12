Россия стремится захватить Покровск: генерал назвал вероятные сроки

Российский диктатор Владимир Путин намерен завершить операцию по окружению Покровска по инаугурации Дональда Трампа в США. Такое мнение в эфире "КИЕВ 24" 12 января озвучил бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж.

Покровск. Фото: 24 Канал

Он отметил, что среди стратегических целей российской армии – блокирование важных логистических путей между Днепром и Покровском, а также прерывание снабжения.

"Основная цель – захватить Покровск, а также расширить наступление на Днепропетровскую область", – подчеркнул Маломуж.

По его словам, российская армия планирует нанести удары по украинским подразделениям, пытающимся сорвать это наступление.

"Задача на сегодня – двигаться в Покровск, захватывая новые населенные пункты и уничтожая укрепления, созданные украинскими силами. И Путин хочет к инаугурации Трампа завершить окружение этого города. Однако у нас есть средства для того, чтобы сдержать врага в направлении Днепропетровщины", – добавил Маломуж. .

Также следует напомнить, что майор Виктор Трегубов из ОСУВ "Хортица" ранее заявил, что на этот момент о полуокружении Покровска речь не идет.

"Это логическая тактика. Но то, что они ее применяют свидетельствует о том, что у них сейчас нет сильного преимущества в живой силе и технике, которая у них была раньше. То есть они уже должны экономить, а не просто лезть вперед в надежде как можно быстрее захватить определенный участок территорию и получить какие-то награды несмотря на потери личного состава", – отметил он.

Портал "Комментарии" уже писал, что в Покровске Донецкой области продолжают работать несколько магазинов и аптек для местных жителей, которые остались в городе. Также до 15 января будет доступно обслуживание в одном из отделений "Укрпочты".