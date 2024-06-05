Россия стремится сорвать саммит мира: чего на самом деле боится кремлевский диктатор

Страна-террорист Россия прилагает максимум усилий, чтобы сорвать или через третьи страны бойкотировать проведение Глобального саммита мира, отмечает политолог Олеся Яхно. По ее словам, такие действия Кремля могут быть связаны с тем, что на Западе в этом году может сформироваться другой подход к войне. То есть, говорит политолог, не исключено, что там решат отойти от длинной, растянутой во время войны, и перейти к более действенному варианту.

Саммит мира

Несмотря на то, что консенсуса относительно членства Украины в НАТО нет, и на медлительность принятия решений, Яхно считает все же условия достижения мира и не повторение войны с привлечением абсолютно разных участников, на Западе проговариваются.

"Допускаю, что после Саммита мира мы будем слышать разные варианты достижения мира. Россия потому и спешит (пока нет старта движения к миру). Для нас же важно иметь как можно большую поддержку именно нашего видения движения к миру",

– отметила эксперт.

При этом она выразила надежду, что на Западе наконец-то поняли, что для любого реального переговорного процесса должны быть предпосылки в виде если не преимущества, то более сильной военной позиции Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 15-16 июня в Швейцарии состоится Глобальный саммит мира, на котором будет обсуждена формула мира президента Владимира Зеленского. Впрочем, известно, что на саммите обсудят три ключевых вопроса – ядерную и продовольственную безопасность и возвращение детей. Впрочем, не исключено, что вопросы территориальной целостности Украины будут обсуждаться непублично.

При этом известно, что президент Джо Байден на саммит не уедет. Впрочем, по мнению экспертов , это хоть и неприятно, но не трагически.



