Россия планирует создать для Украины режим постоянной воздушной тревоги 24/7, чтобы значительно увеличить нагрузку на украинские силы противовоздушной обороны. Об этом заявил авиационный эксперт и заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский в интервью "Общественному радио".

Воздушная тревога. Фото: 24 Канал

По словам эксперта, в условиях воздушной тревоги активно работают системы обнаружения для своевременного обнаружения и перехвата вражеских объектов. В таких ситуациях задействованы системы ПВО и мобильные группы, реагирующие на угрозы.

Храпчинский также отметил, что Россия активно развивает производство ударных дронов типа Shahed, а также Гербер и Пародия. Хотя эти беспилотники не представляют прямой опасности, они заставляют силы ПВО тратить ресурсы на их нейтрализацию.

Комментируя статью в The Guardian о требовании Генштаба ВСУ отправлять подразделения ПВО на пехотные позиции, Храпчинский отметил, что это проблема восприятия мобилизации и призыва. Он подчеркнул, что с каждым годом ситуация с комплектованием ВСУ становится более сложной, а в некоторых подразделениях даже нет необходимого численного состава.

Также эксперт отметил, что в пехоту не направляют мобильные группы или офицеров, проходившие обучение на современных системах ПВО, таких как Patriot.

Храпчинский считает, что создание инициатив в городских советах, ориентированных на привлечение граждан к усилению мобильных групп, могло помочь хотя бы частично решить проблему с нехваткой кадров в подразделениях.

Портал "Комментарии" ранее писал, что спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил о том , что слова Владимира Путина о "технологической дуэли" "Орешника" с западным ПВО не были шуткой.