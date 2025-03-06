Россия стремится получить "перемирие" в Украине: что известно о истинных намерениях диктатора Путина

Сейчас российские оккупационные силы ежемесячно несут значительные потери, превышающие их способность к восстановлению. Через два месяца захватчики сталкиваются с "лунным провалом" в численности живой силы. Как отметил военный эксперт Сергей Грабский в эфире телемарафона, именно поэтому противник начал снижать темп атак и военных операций, пытаясь получить перерыв, вплоть до временного перемирия.

Владимир Путин. Фото: УНИАН

Эксперт пояснил, что это стало возможным благодаря стойкости сил обороны Украины.

"Российские военные не просто погибают на поле боя — они становятся жертвами действий ВСУ, в результате отличной оборонной операции, которую мы ведем в чрезвычайно сложных условиях", — подчеркнул Грабский.

Он отметил, что эти потери оккупантов значительно превышают их возможности по восстановлению, что заставляет россиян ограничивать географию наступательных действий. Также, по словам эксперта, уменьшение потерь со стороны противника произошло из-за нехватки личного состава.

"Их потери сократились потому, что банально некого отправлять в атаки. Мы уже видели военных на костылях, а также использовали ослов и верблюдов для доставки поставок. Но это не значит, что мы уже победили Россию. Это временное явление, и поэтому РФ стремится получить любую возможность для восстановления своих сил", — сказал Грабский.

Эксперт добавил, что ежемесячно Россия может восстанавливать до 30 тысяч военнослужащих, но потери, которые наносит ВСУ, не позволяют противнику активно продолжать боевые действия.

"Если они теряют 45-47 тысяч, а могут восстановить лишь 30 тысяч, то за два месяца они фактически получают провал на один месяц. Восстановить свои силы они не способны физически, поэтому интенсивность атак уменьшается, и мы используем этот момент", — подытожил Грабский.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что военнослужащие 24-го и 26-го мотострелковых полков ВС РФ массово саботируют приказы о штурме. Причина проста – слишком многие их товарищи уже не вернулись из таких операций и до сих пор остаются в водах Днепра.