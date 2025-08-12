Россия стала меньше атаковать "шахедами": какая причина

В июле Россия атаковала Украину более 6 тысячами ударных дронов, что стало новым антирекордом. Однако уже в августе количество использованных российскими войсками беспилотников резко сократилось. Директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых объяснил, почему так произошло.

Атака дронами. Фото из открытых источников

Валерий Рябых в эфире телеканала "Эспрессо" отметил, что на уменьшение атак "шахедами" повлияли несколько факторов, в том числе россияне некоторое время накапливали дроны для своих атак.

"Здесь есть комплекс факторов. И следует упомянуть, что именно уменьшение количества применяемых ударных дронов типа "шахед" связано с теми вещами наряду с накачкой ситуации, с тем, что якобы россияне значительно увеличили производство таких дронов, накапливали их", — указал Рябых.

Другой причиной эксперт называет удачные действия украинских сил, совершивших несколько точных атак по территории России, где повредили производственные мощности, а также сами склады дронов.

"Здесь следует вспомнить о направленных действиях Сил обороны, которые поразили ряд предприятий в июле, которые были задействованы в цикле производства "шахедов". В первую очередь блоков "Комета" и других узких мест, обеспечивающих развертывание большего объема производства этих дронов", — сказал Рябых.

По его словам, также к таким ударам можно отнести удар по "Елабуге", где было поражено предприятие по производству дронов, а по некоторым данным это был склад готовой продукции, где хранилась крупная партия беспилотников.

По данным аналитика Кайла Глена в июле Россия атаковала Украину 6297 дронами. Это на 1378% больше чем в июле прошлого года. Кроме того, также в июле Россия установила рекорд по количеству воздушных целей, которыми атаковала Украину. В ночь на 8 июля армия РФ применила 741 воздушную цель, в том числе 728 дронов и 13 ракет.

