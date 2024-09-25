Россия срочно перебрасывает войска в Курск: эксперт

Украинские войска успешно действуют в Курской области, из-за чего Россия вынуждена отправлять сюда больше солдат. Об этом сообщил Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации, на своём канале в Telegram.

Россия отправляет больше войск в Курск

Коваленко отметил, что российские военные корреспонденты пока не могут объяснить успехи Украины, что говорит о неожиданности и эффективности украинских действий.

"В Курской области есть удачные действия Сил обороны, которые пока не знают, как комментировать вражеские военкоры", — написал Коваленко.

По словам Коваленко, военное руководство России понимает, что нужно срочно усиливать свои позиции в регионе.





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Также "Комментарии" рассказывали, что кремлевский режим планирует создать группировку войск в Курской области для контрнаступления в соотношении 5 к 1, но на данный момент эта пропорция, вероятно, еще не достигнута. Россия сосредоточила в Курской области около 37 тысяч военных и в ночь с 10 на 11 сентября российские войска начали контрнаступление с целью вытеснения украинских сил. По информации одного из источников в Силах обороны, российским войскам поставлена задача до 15 октября полностью выбить украинские силы из Курской области, а до конца октября создать так называемую буферную зону в приграничных регионах, граничащих с Россией.