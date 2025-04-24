Россия сознательно идет на военное преступление: в ЦПД объяснили, в чем циничность российских ударов

Российские войска используют для обстрелов ракеты, имеющие отклонение от цели до 10 метров, а фактически есть и сотня метров. Это сознательное военное преступление. Об этом заявил руководитель ЦПД СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.

Война РФ против Украины. Фото портал "Комментарии"

По его словам, баллистические ракеты Искандер М/К, а также ракеты из КНДР KN23 являются достаточно неточным оружием. Несмотря на заявленное россиянами отклонение до 10 метров, заметил Коваленко, часто такое отклонение достигает до ста метров.

"Именно поэтому Россия еще использует кассетную часть и шрапнель с разлетом на 100 метров для убийства гражданских людей. Фактически удары такими баллистическими ракетами по городам и жилым районам — это сознательное военное преступление. Россияне точно знают, какие недостатки есть в таком оружии, и гарантированно понимают, что бьют по гражданским”, — убежден руководитель ЦПД.

Напомним, российские войска в ночь на 24 апреля совершили массовую воздушную атаку. Президент Украины Владимир Зеленский, как писал портал "Комментарии", предположил, почему Россия ночью устроила массированный обстрел. По его словам, массированная атака может быть связана со стремлением России оказывать давление на США в переговорном процессе.

"Россия понимает, что Украина стоит, защищает свои права, и (поэтому РФ) давит на наших людей, давит и на Америку, с чем я еще связываю сегодняшний удар, или прежде всего", — отметил Зеленский.

При этом президент Украины полагает, что российская атака не связана с его визитом в Южно-Африканскую Республику.

Глава государства прокомментировал и самую вражескую атаку, назвав ее одной из самых сложных и наглых.



