Война с Россией Россия создала реестр похищенных детей из Украины: пугающая правда
НОВОСТИ

Россия создала реестр похищенных детей из Украины: пугающая правда

Начиная с 2014 года детей из Луганской, Донецкой областей и Крыма целенаправленно депортировали в российские регионы, в частности под Москву, для передачи в российские семьи.

8 августа 2025, 15:20
Российская Федерация фактически запустила цифровую платформу, функционирующую как каталог для незаконного усыновления украинских детей. По словам Николая Кулебы, бывшего уполномоченного Президента Украины по правам ребенка (2014–2021) и основателя благотворительной организации Save Ukraine, речь идет не просто о депортации, а о настоящей форме торговли детьми.

Россия создала реестр похищенных детей из Украины: пугающая правда

Фото: из открытых источников

Организация Save Ukraine, занимающаяся возвращением похищенных детей на родину, обнаружила доказательства, что Россия расширила масштабы этой системы и перевела ее в открытую цифровую форму.

Как сообщает Кулеба, еще с 2014 года украинских детей из оккупированных регионов — Донецкой, Луганщины и Крыма — массово вывозили в Россию, в основном под Москву или в другие регионы, по предварительным заявкам российских семей. Однако теперь, когда спрос на "усыновление" снизился, оккупанты прибегли к еще более циничным методам.

Россия создала реестр похищенных детей из Украины: пугающая правда - фото 2

"На созданном наскоро сайте любой может выбрать себе ребенка, просматривая фото с открытыми лицами. Их описывают языком рекламы: "послушная", "тихая", "уравновешенная". Еще ужаснее — пользователям позволяют фильтровать детей по полу, цвету волос и глаз", — возмутился Кулеба.

Напомним, что принудительное перемещение детей с оккупированных территорий подпадает под определение военного преступления согласно Женевской конвенции. Украина вместе с международными организациями продолжает борьбу за возвращение каждого похищенного ребенка.

Как уже писали "Комментарии", экономика Российской Федерации продолжает нести серьезные потери из-за затяжной войны против Украины. Только за июль 2025 года дефицит бюджета РФ достиг рекордных 13 миллиардов долларов США. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.



