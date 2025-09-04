Российская пропагандистка Анастасия Кашеварова заявила, что командование вооруженных сил России готовит нововведения — отдельные формирования из военных, имеющих социально опасные заболевания, в частности ВИЧ и гепатит.

Новые российские подразделения для больных

По ее словам, таких бойцов будут собирать в отдельные роты или батальоны, предназначенные для выполнения задач в обороне. Они должны будут носить специальные повязки, указывающие на категорию болезни.

Кашеварова отметила, что в российской армии отсутствует запрет на участие в войне для военных с такими диагнозами. Только те, кто получил категорию годности "Д", освобождаются от службы. Но у большинства инфицированных – категория "В", что означает "ограниченно пригодный". Именно таких людей по решению командования планируют оставлять на фронте, формируя их в специальные подразделения.

Блогер утверждает, что практика взята из "опыта" ППК "Вагнер", где существовал проект "Umbrella" для больных бойцов. Часто эти люди подписывают контракты, скрывая болезни или используя поддельные медсправки, чтобы получить выплаты. Остальные заражаются уже во время службы — например, в госпиталях при переливании крови или при контакте с инфицированной кровью в полевых условиях.

Кашеварова подчеркнула, что необходимо обеспечить такими военными препаратами, особенно если болезнь обнаружена на начальной стадии. В то же время она считает, что давно больные и сознательно ухудшавшие состояние употребления алкоголя или наркотиков, но все равно пошли на контракт, должны либо нести уголовную ответственность за мошенничество, либо служить в этих отдельных подразделениях.

Таким образом, в российской армии могут официально появиться формирования бойцов с ВИЧ, гепатитом и другими тяжелыми заболеваниями, которые будут выполнять второстепенные задачи на линии фронта.

