Смертельная атака на Запорожье: РФ уничтожила объект, который привлечет Трампа

Российские войска 16 апреля нанесли очередной удар по Запорожью, использовав управляемые авиационные бомбы. В результате атаки город получил значительные разрушения, есть погибший и многочисленные пострадавшие.

О последствиях обстрелов сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, удар был произведен около 17:06, когда по городу было выпущено три КАБа.

Основной удар пришелся на гражданскую застройку. Повреждение получил молитвенный дом, в котором во время атаки находились люди. Также разрушения зафиксированы в близлежащих районах: пострадали торговый объект, заборы частных территорий, жилые дома и припаркованные автомобили. В результате взрывов загорелось одно из транспортных средств, площадь пожара составляла около 10 квадратных метров. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Первоначально сообщалось об одном погибшем — 49-летнем мужчине, а также нескольких раненых. Впоследствии количество пострадавших выросло до десяти человек. Среди них – женщины, мужчины и 16-летний парень. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

Отдельно отмечается, что психологи ГСЧС оказали поддержку 32 людям, среди которых были и дети. Специалисты продолжают работать с жителями, пережившими последствия обстрела, поскольку информация о пострадавших еще уточняется.

На месте происшествия работали спасательные службы, полиция, патрульные экипажи и медики. Правоохранители документировали последствия атаки и принимали заявления от граждан по поводу поврежденного имущества. Для этого был развернут специальный пункт приема обращений, также граждане могут обращаться в полицию по номеру 102.

Аварийно-спасательные работы завершены, однако коммунальные службы продолжают ликвидацию последствий обстрела и восстановления поврежденной инфраструктуры.

