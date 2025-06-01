Россия совершила рекордную атаку дронами по Украине: сколько удалось уничтожить

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Slava Kot
В ночь на 1 июня Россия совершила самую большую с начала полномасштабной войны атаку беспилотниками. По территории Украины было выпущено 472 ударных дрона "Шахед" и беспилотники-имитации. Общее количество средств воздушного нападения составило 479 единиц, что стало новым антирекордом.
Россия атаковала Украину
По сообщению Воздушных сил Украины, во время массированной комбинированной атаки России с использованием дронов и ракет было применено 479 средств воздушного нападения:
Таким образом, Россия атаковала Украину рекордным количеством дронов с начала полномасштабной войны.
Основными направлениями атаки стали Харьковская, Сумская, Житомирская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская и Одесская области. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 18 локациях.
По предварительным данным известно об обезвреживании 385 воздушных целей, атаковавших Украину:
К отражению атаки были вовлечены истребительная авиация, зенитные ракетные комплексы, мобильные огневые группы, а также системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). 213 целей были уничтожены огневыми средствами, еще 172 — приглушены или утрачены благодаря работе РЭБ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия 1 июня нанесла ракетный удар по учебному подразделению ВСУ. Есть погибшие и раненые военные.
Также "Комментарии" писали, что Украина бомбит аэродромы в России в рамках спецоперации СБУ "Паутина". Атаковано не менее 40 российских самолетов.
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