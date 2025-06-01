Россия совершила рекордную атаку дронами по Украине: сколько удалось уничтожить

В ночь на 1 июня Россия совершила самую большую с начала полномасштабной войны атаку беспилотниками. По территории Украины было выпущено 472 ударных дрона "Шахед" и беспилотники-имитации. Общее количество средств воздушного нападения составило 479 единиц, что стало новым антирекордом.

Россия атаковала Украину

По сообщению Воздушных сил Украины, во время массированной комбинированной атаки России с использованием дронов и ракет было применено 479 средств воздушного нападения:

— 472 ударных дрона "Шахед" и беспилотниками-имитаторами разных типов;

— 3 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23;

— 4 крылатые ракеты воздушного и наземного базирования Х-101, Искандер-К.

Таким образом, Россия атаковала Украину рекордным количеством дронов с начала полномасштабной войны.

Основными направлениями атаки стали Харьковская, Сумская, Житомирская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская и Одесская области. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 18 локациях.

По предварительным данным известно об обезвреживании 385 воздушных целей, атаковавших Украину:

— 210 ударные дроны "Шахед" и другие беспилотники;

— 3 крылатых ракеты Х-101 и Искандер-К.

К отражению атаки были вовлечены истребительная авиация, зенитные ракетные комплексы, мобильные огневые группы, а также системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). 213 целей были уничтожены огневыми средствами, еще 172 — приглушены или утрачены благодаря работе РЭБ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия 1 июня нанесла ракетный удар по учебному подразделению ВСУ. Есть погибшие и раненые военные.

Также "Комментарии" писали, что Украина бомбит аэродромы в России в рамках спецоперации СБУ "Паутина". Атаковано не менее 40 российских самолетов.