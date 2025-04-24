Россия совершила четырехэтапную ракетную атаку по Украине

В ночь на 24 апреля Россия совершила новую комбинированную атаку с применением беспилотников и ракет. Атака дронов продолжалась более 11 часов, а ракетная атака шла в четыре этапа продолжительностью более 200 минут. Кроме того, враг применил также баллистику.

Ракетная атака по Украине

Под массированной атакой России оказались Киев и область, Житомир, Харьков, Павлоград и другие территории Украины. Российская атака была комбинирована с использованием ракет в несколько этапов, а также дронов. Они были запрограммированы на одновременное приближение с разных сторон.

Длительность ракетной атаки России составляла 203 минуты и происходила в четыре этапа:

— 1-я атака крылатыми ракетами: 49 минут (с 00:28 по 01:17);

— 2-я атака крылатыми ракетами: 40 минут (с 03:46 по 04:26);

— 3-я атака крылатыми ракетами: 1 час 15 минут (с 04:00 до 05:15);

— 4-я атака крылатыми ракетами: 39 минут (с 05:17 по 05:56).

Кроме того, еще одна ракетная атака была с использованием баллистики. Ее продолжительность составляла 31 минуту, а период длился с 01:05 до 01:36.

Атака беспилотников продолжалась 11 часов 25 минут. Она началась еще 23 апреля в 19:03 и закончилась на следующий день в 06:28.

Предварительно Россия для атаки использовала крылатые ракеты Х-101, крылатые ракеты морского базирования 3м14 комплекса "Калибр", баллистические ракеты типа "Искандер-М"/KN-23, авиационные крылатые управляемые ракеты Х-59/69, а также ударные дроны "Шахед-Герань" и "Шахед-Герань".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о местах, куда Россия пыталась нанести удары во время атаки 24 апреля.

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