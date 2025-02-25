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Россия совершает массированную атаку по Украине: где произошли попадания

Массированная атака по Украине: где произошли «прилеты»

сегодня, 07:34
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Недилько Ксения

РФ в очередной раз атакует Украину. Взрывы слышали по меньшей мере в Киеве, Житомире, Сумах, Киевской и Черкасской областях.

Россия совершает массированную атаку по Украине: где произошли попадания

Фото: коллаж портала "Комментарии"

В ГСЧС отметили, что 25 февраля враг атаковал жилищный сектор Сум. В трех многоэтажках и других зданиях взрывной волной выбиты 148 окон. Спасатели обследовали территорию и оказали помощь пострадавшим.

По данным Сумской ОВА, в результате падения одного из российских беспилотников с последующей детонацией, предварительно, травмированы два человека. Поврежден остекление окон в двух многоквартирных жилых домах.

Также сегодня враг нанес авиаудару, применив БПЛА типа "Шахед" по Хотинской громаде. Последствия атаки россиян уточняются.

Россия совершает массированную атаку по Украине: где произошли попадания - фото 2
Россия совершает массированную атаку по Украине: где произошли попадания - фото 3


В Киевской области в результате вражеской атаки пострадала 44-летняя женщина в Обуховском районе. У пострадавшей резана рана ноги. Она госпитализирована в местную больницу, сообщил председатель ОВА Николай Калашник.

Частично разрушены частный дом и хозяйственные помещения. В Фастовском районе также фиксируются повреждения частных домов.

Россия совершает массированную атаку по Украине: где произошли попадания - фото 4
Россия совершает массированную атаку по Украине: где произошли попадания - фото 5
Россия совершает массированную атаку по Украине: где произошли попадания - фото 6

Польша поднимала военную авиацию в воздух на фоне российской ракетной атаки на Украину.

По данным мониторинговых каналов по состоянию на 07:15, состоялись пуски крылатых ракет типа X-101/55СМ с акватории Каспийского моря.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в воздушное пространство Украины под утро, 25 февраля, зашли вражеские крылатые ракеты. Перед этим фиксировались пуски из российской стратегической авиации из района Энгельса в сторону Украины. Также отметим, что по данным Военно-Морских сил ВСУ, на утро в Черном море фиксируется 1 носитель "Калибров" общим залпом до 4 ракет. Между тем, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют.



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