Россия сосредоточила более 620 тысяч военных в Украине: стало известно о коварных планах Путина

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Клименко Елена
Существенное наращивание численности российских войск на территории Украины свидетельствует о том, что Владимир Путин не намерен сворачивать военную агрессию. Об этом в эфире телемарафона заявил военный аналитик Александр Мусиенко, комментируя пятикратное увеличение военного присутствия РФ в Украине с начала полномасштабного вторжения — более 620 тысяч человек.
Фото: из открытых источников
По его словам, даже если у Кремля продолжаются условные консультации с представителями США, это не сигнал о готовности прекратить огонь. Агрессия будет продолжаться, и никаких иллюзий по ее завершению в ближайшее время не стоит иметь.
Мусиенко также пояснил, что предотвращаются действия на северном направлении, чтобы не допустить образования мощной ударной группировки РФ возле Сумщины. Враг пытается заходить мелкими ДРГ, однако украинские силы фиксируют и ликвидируют эти попытки.
Также, по словам эксперта, на других участках фронта — в Харьковской, Сумской и Запорожской областях — противник пытается сковать украинские силы, чтобы не допустить их опрокидывания на критически важные направления. Однако украинское командование ясно осознает возможные сценарии действий РФ и знает, как противодействовать угрозам.
Портал "Комментарии" писал, что в связи с активизацией наступательных действий России на востоке Украины, в интернет-пространстве все чаще появляются дискуссии о потенциальном наступлении на Сумы, а также возможности частичного или полного окружения города.
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