Россия сосредоточила более 620 тысяч военных в Украине: стало известно о коварных планах Путина

Существенное наращивание численности российских войск на территории Украины свидетельствует о том, что Владимир Путин не намерен сворачивать военную агрессию. Об этом в эфире телемарафона заявил военный аналитик Александр Мусиенко, комментируя пятикратное увеличение военного присутствия РФ в Украине с начала полномасштабного вторжения — более 620 тысяч человек.

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"Очевидно, что 2025 год станет определяющим во многих аспектах. Уже можно спрогнозировать, какими будут действия противника весной и летом. Массированное сосредоточение российских сил свидетельствует о намерениях продолжить наступление, а не о поиске путей деэскалации. Не стоит ожидать, что РФ просто уменьшит свои силы", — сказал он.

По его словам, даже если у Кремля продолжаются условные консультации с представителями США, это не сигнал о готовности прекратить огонь. Агрессия будет продолжаться, и никаких иллюзий по ее завершению в ближайшее время не стоит иметь.

"Весно-летняя кампания может стать ключевой. Не исключаю, что именно ее провал для армии РФ заставит Путина согласиться на прекращение огня. Однако все зависит и от внешней поддержки Украины", — добавил он.

Мусиенко также пояснил, что предотвращаются действия на северном направлении, чтобы не допустить образования мощной ударной группировки РФ возле Сумщины. Враг пытается заходить мелкими ДРГ, однако украинские силы фиксируют и ликвидируют эти попытки.

"На южном направлении фиксируется опрокидывание техники через Мариуполь, но ситуация остается контролируемой. Вероятно, основной вектор наступления в ближайшие месяцы будет направлен на Лиманское направление — россияне стремятся установить полный контроль над Донецкой областью", — пояснил аналитик.

Также, по словам эксперта, на других участках фронта — в Харьковской, Сумской и Запорожской областях — противник пытается сковать украинские силы, чтобы не допустить их опрокидывания на критически важные направления. Однако украинское командование ясно осознает возможные сценарии действий РФ и знает, как противодействовать угрозам.

"В 2024 году были реальные риски блокады Сум и Запорожья, но эти сценарии были сорваны благодаря эффективным действиям Сил обороны. Благодаря Курской операции удалось сдержать продвижение врага, а в районе Волчанска даже вернуть некоторые позиции", — резюмировал Мусиенко .

Портал "Комментарии" писал, что в связи с активизацией наступательных действий России на востоке Украины, в интернет-пространстве все чаще появляются дискуссии о потенциальном наступлении на Сумы, а также возможности частичного или полного окружения города.