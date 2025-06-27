Россия сосредоточила более 100 тыс. военных: где хотят объявить о "победе"

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Кречмаровская Наталия
Оккупанты продолжают давить на всех направлениях фронта. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, где Россия сосредоточила более чем 100-тысячное войско.
Зеленский и Сырский. Фото портал "Комментарии"
По его словам, самым горячим на всей 1200-километровой протяженности фронта остается Покровское направление. Сырский рассказал, что здесь ежедневно происходит не менее 50 боеприкосновений.
По его словам, враг не оставляет попыток выйти к административному пределу Донецкой области.
Что касается штурмов, то, по словам главкома, особенно активно диверсионно-штурмовые группы россиян действовали в этом направлении две недели назад. Но, как заверил Сырский, все они были уничтожены или обезврежены, а остатки — отброшены дальше админграницы.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что на фронте ситуация сложная — военные сообщают о попытках врага продвинуться любой ценой. оккупанты опрокидывают силы, чтобы иметь возможность давить.
Подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин отметил, что пока зарубежные партнеры делают вид, что как-то влияют на войну, на фронте складывается очень плохая ситуация.