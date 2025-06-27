Россия сосредоточила более 100 тыс. военных: где хотят объявить о "победе"

Оккупанты продолжают давить на всех направлениях фронта. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, где Россия сосредоточила более чем 100-тысячное войско.

Зеленский и Сырский. Фото портал "Комментарии"

По его словам, самым горячим на всей 1200-километровой протяженности фронта остается Покровское направление. Сырский рассказал, что здесь ежедневно происходит не менее 50 боеприкосновений.

"Именно на этом направлении россияне создавали наиболее многочисленную группировку — около 111 тысяч личного состава", — пояснил главком.

По его словам, враг не оставляет попыток выйти к административному пределу Донецкой области.

"Хотят сделать это не только для достижения каких-либо оперативных результатов, но прежде всего с демонстрационной целью. Для достижения психологического эффекта: поставить печально известную "ногу русского солдата", воткнуть флаг и раструбит об очередной "псевдо-победе", — пояснил планы врага Сырский.

Что касается штурмов, то, по словам главкома, особенно активно диверсионно-штурмовые группы россиян действовали в этом направлении две недели назад. Но, как заверил Сырский, все они были уничтожены или обезврежены, а остатки — отброшены дальше админграницы.

"Ситуация под контролем", — подчеркнул главком.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что на фронте ситуация сложная — военные сообщают о попытках врага продвинуться любой ценой. оккупанты опрокидывают силы, чтобы иметь возможность давить.

Подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин отметил, что пока зарубежные партнеры делают вид, что как-то влияют на войну, на фронте складывается очень плохая ситуация.



