Россия сохраняет потенциал для масштабного ракетного удара по Украине: разведка оценила запасы ракет в РФ

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Slava Kot
Главное управление разведки Украины оценило количество запасов российских ракет, которые Москва может применить для массированной атаки. Несмотря на потери стратегической авиации в ходе спецоперации "Паутина", Россия сохраняет значительный арсенал ракет, способных нанести масштабные удары по Украине.
В ГУР оценили запасы ракет в России. Фото из открытых источников
По данным СБУ, спецоперация "Паутина" нанесла серьезный удар по стратегической авиации России уничтожив или повредив более трети самолетов, используемых для ракетных атак по Украине. Однако, как сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников, Москва может ответить массированной атакой, сосредоточившись на крылатых и баллистических ракетах, а также дронах-камикадзе.
По информации украинской разведки, по состоянию на середину мая 2025 года Россия сохраняет такое количество ракет:
Этот арсенал ракет позволяет России совершать несколько волн массированных обстрелов Украины.
Также в ГУР выяснили темпы российского производства ракет. Россия продолжает активно пополнять запасы и ежемесячное производство составляет:
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне нанесли удар ракетой Кинжал в неожиданном месте.
Также "Комментарии" писали, что в США ответили на угрозы Медведева продолжать войну в Украине.
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