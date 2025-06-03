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Россия сохраняет потенциал для масштабного ракетного удара по Украине: разведка оценила запасы ракет в РФ

Украинская разведка сообщила количество крылатых, гиперзвуковых и баллистических ракет, которые есть в арсенале Россия для атаки по Украине.

3 июня 2025, 15:02
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Slava Kot

Главное управление разведки Украины оценило количество запасов российских ракет, которые Москва может применить для массированной атаки. Несмотря на потери стратегической авиации в ходе спецоперации "Паутина", Россия сохраняет значительный арсенал ракет, способных нанести масштабные удары по Украине.

Россия сохраняет потенциал для масштабного ракетного удара по Украине: разведка оценила запасы ракет в РФ

В ГУР оценили запасы ракет в России. Фото из открытых источников

По данным СБУ, спецоперация "Паутина" нанесла серьезный удар по стратегической авиации России уничтожив или повредив более трети самолетов, используемых для ракетных атак по Украине. Однако, как сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников, Москва может ответить массированной атакой, сосредоточившись на крылатых и баллистических ракетах, а также дронах-камикадзе.

Сколько ракет в России

По информации украинской разведки, по состоянию на середину мая 2025 года Россия сохраняет такое количество ракет:

  • — Зенитные ракеты С-300/С-400 – около 11 000 единиц;
  • — Оникс/Циркон (противокорабельные и гиперзвуковые) – вместе до 700 единиц;
  • — Искандер-М (баллистические ракеты) – около 600 единиц;
  • — Калибр (морского базирования) – более 400 единиц;
  • — Искандер-К (крылатые ракеты) – почти 300 единиц;
  • — Х-101 (воздушного базирования) – более 300 единиц;
  • — Х-22/Х-32 (крылатые ракеты) – до 300 единиц;
  • — Кинжал (гиперзвуковые ракеты) – более 100 единиц;
  • — Северокорейские KN-23 – 60 единиц;

Этот арсенал ракет позволяет России совершать несколько волн массированных обстрелов Украины.

Сколько ракет способна производить Россия

Также в ГУР выяснили темпы российского производства ракет. Россия продолжает активно пополнять запасы и ежемесячное производство составляет:

  • — Искандер-М – 60–70 единиц;
  • — Х-101 – 60–70 единиц;
  • — Оникс и Циркон – вместе до 30 единиц;
  • — Калибр – 25–30 единиц;
  • — Искандер-К – 20–30 единиц;
  • — Кинжал – 10–15 единиц;
  • — Х-32 – до 10 единиц.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне нанесли удар ракетой Кинжал в неожиданном месте.

Также "Комментарии" писали, что в США ответили на угрозы Медведева продолжать войну в Украине.



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Источник: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/gur-pro-raketni-zapasi-rf-iskander-kinzhal-kalibr-h-101-cirkon-chi-vistachit-dlya-novih-udariv-50519076.html
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